西螺福興宮太平媽笨港會香回鑾安座　延遲2小時萬人迎駕

記者李政遠／雲林報導

2022西螺福興宮太平媽祖文化祭，今日下午從彰化橫跨西螺大橋入城，共有來自全省各地宮廟迎駕，與太平媽祖鑾轎一同於西螺鎮內遶境，預計晚間10時舉行安座大典。

▲今日下午5時左右，西螺福興宮太平媽出巡繞境隊伍從彰化溪州跨越西螺大橋，緩緩進入西螺。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺福興宮太平媽上午7時於北港朝天宮起駕，在北港市區緩緩前進，前往北港武德宮、碧水寺等9家宮廟會香聯誼，中午駐駕三仙亭三山國王廟後起駕回鑾西螺。沿途家家戶戶設香案受到當地鄉親熱烈歡迎，原訂下午3點進入西螺，延遲至5點才抵達。

▲北港武德宮廣場內，北港武德聯誼會以犁炮歡迎西螺福興宮神童團。（圖／記者蔡佩旻攝）

中午過後西螺市區陸續有來自松山慈祐宮、全臺開基永華宮、豐原城隍爺廟、久堂慈后宮、淡水福佑宮、竹南后厝龍鳳宮、北投慈后宮、大庄浩天宮、木柵忠順廟、新港奉天宮、景美景興太子宮、麥寮拱範宮、神崗社口萬興宮、雲林尊福堂、新莊地藏庵、新營太子宮等20多間各大宮廟贊境。

▲西螺福興宮太平媽上午7時於北港朝天宮起駕，在北港市區緩緩前進，前往北港武德宮、碧水寺等9家宮廟會香聯誼。（圖／記者蔡佩旻攝）

下午5時左右，西螺福興宮太平媽出巡繞境隊伍從彰化溪州跨越西螺大橋，緩緩進入西螺，民眾施放高空五彩煙火，大橋周遭鑼鼓喧天，上百文武陣頭齊聚西螺大橋南端，恭迎西螺福興宮太平媽聖駕回鑾，並進行聯合遶境祈福儀式，湧進上萬信眾前往祈福並見證歷史性的一刻，各陣頭緩緩前進在市區遶境熱鬧非凡，鄉親均於家戶門前設香案祈福，炮聲震天響，西螺城開不夜。

▲西螺福興宮太平媽祖回鑾沿途行經大埤鄉，村莊民眾戶戶設香案並熱情為廟方人員準備涼飲迎接。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲今日下午5時左右，西螺福興宮太平媽出巡繞境隊伍從彰化溪州跨越西螺大橋，緩緩進入西螺。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲今日下午5時左右，西螺福興宮太平媽出巡繞境隊伍從彰化溪州跨越西螺大橋，緩緩進入西螺。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲上百文武陣頭齊聚西螺大橋南端，恭迎西螺福興宮太平媽聖駕回鑾，並進行聯合遶境祈福儀式，湧進上萬信眾前往祈福並見證歷史性的一刻。（圖／記者蔡佩旻攝）



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