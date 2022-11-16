醫師候選人送鼻腔清洗器...賄選起訴　檢追來源：淘寶蝦皮買來的



▲據醫師身分的黃源甫從蝦皮、淘寶、阿里巴巴購入鼻腔沖洗器贈與新竹市民尋求支持，遭檢方提起公訴。（圖／翻攝黃源甫臉書）



記者陳凱力／新竹報導

新竹地檢署日前偵新竹市長候選人黃源甫涉賄選案件，昨（15）日偵查終結，檢方認黃源甫於公開場合表示該鼻腔沖洗器非市場上易於取得之物，因其醫師身分才有管道取得，並於參加衛教活動時用來賄選，犯行明確，依賄選罪嫌起訴。

檢方調查，有意參與新竹市長選舉的黃源甫，自認為疫情期間其醫師經歷具有優勢，起意透過衛教及防疫宣導等場合，以防疫為由，贈送鼻腔沖洗器給具有投票權之人，爭取選民支持，遂從今年4月底起，透過網路淘寶、蝦皮、阿里巴巴等購物平台、通訊軟體等，向大陸地區廠商洽購鼻腔沖洗器。

▲黃源甫贈送鼻腔沖洗器。（圖／記者陳凱力翻攝）

由於黃源甫向衛生福利部申請輸入醫用沖洗器未獲核准，於是要求大陸地區廠商拆除包裝盒、不印文字的塑膠套或透明拉鍊袋包裝，寄送時包裝不使用「醫療用」、「醫用」等文字，輸入時避開「醫療器材」、「醫療沖洗器」、「鼻竇沖洗器」、「鼻沖器」等文字，向親友借用名義作為輸入鼻腔沖洗器的實名認證人頭，規避海關查驗，同時也有收受者發現鼻腔沖洗器是其實大陸製。

鼻腔沖洗器於7月陸續抵達黃源甫住處，9月2日登記新竹市市長候選人後，即陸續透過LINE及facebook社群網站廣發贈送給新竹市市民、里長、鄰長、巡守隊及社區團體等，並表明新竹市長候選人身分及請求市民賜票支持等訊息文字。

黃源甫先後於9月5日、9 月18日，利用新竹市某社區志工、重陽節等活動場合，到場贈送貼有競選貼紙的鼻腔沖洗器給選民，並向選民宣講，強調鼻腔沖洗器非市場上易於取得之物，切勿低估該鼻腔沖洗器價值，該鼻腔沖洗器市價約250元至300元，因其係醫師身分始有管道取得等語，並表明自己為新竹市市長候選人，請求市民投票支持等語，對於參與衛教活動之有投票權人交付、行求賄賂，約其等投票權為一定之行使。

檢察官經蒐證，於上月14日持法院搜索票率司法警察執行搜索，查扣及選民繳回的鼻腔清洗器共236個，傳喚相關選民、證人近30人次，另數位採證、分析扣案電磁紀錄、文書，於本月15日偵查終結，以賄選罪嫌黃源甫提起公訴。

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