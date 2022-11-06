健保資料來源曝　林耕仁反問民眾黨：難道國家機器是你們？

▲林耕仁認為，高委員職權內之違法質疑，全然屬於公共利益範疇，可受公評。（資料圖／記者陳凱力攝）



記者陳凱力／新竹報導

民眾黨立法院黨團今(6日)針對候選人高虹安近日風波召開記者會，表示至今年7月以來，綠營造謠抹黑，包括論文抄襲、北一女入學、旗隊等超過50項，還有林耕仁提出的「助理疑雲」，已侵犯個資侵犯。林耕仁則表示，高委員職權內之違法質疑，全然屬於公共利益範疇，可受公評。

民眾黨團總召邱臣遠在記者會中表示，林耕仁團隊爆料是「精心設計」似是而非的放話，例如將高虹安男友「已離婚」說成「已婚」，還有近日加碼爆料的勞健保資料，皆屬個資法保護範疇，反問林耕仁，是哪間公司？收入更高是多少？這些資料是誰給的？如何知道檢調單位已經立案？檢調單位又是誰在指揮？

邱臣遠認為，而能操控、餵養六連霸在野黨議員、市長提名候選人，沒有國家級力量是辦不到的。要求說清楚、講明白，資料到底從哪裡來，檢調資料為何會外洩。

▲民眾黨團「新竹不是白綠藍三腳督，白與黑、是與非的對決」記者會。（圖／民眾黨團提供）

林耕仁駁斥國家機器餵養的說法，同時提出六點回應。

一、 關於高虹安涉嫌詐領助理費資料，是吹哨者表示找上服務團隊，表示已向檢調單位提供證據檢舉並立案調查，希望能提供法律諮詢，因而提供資料。林耕仁團隊經多次確認，認為高委員身為公眾人物，其言行舉止攸關民主政治健全發展及公共政策形成，關乎公共利益甚鉅，自屬可受公評之事，何況於職權內之違法質疑，全然屬於公共利益範疇。



二、有關高委員辦公室的通訊錄、健保扣繳明細、加班費請領資料，均是高虹安國會辦公室留存資料，都是吹哨者提供，沒有所謂「只有國家機器才能掌握的資料」，民眾黨團自己非常清楚，卻一再刻意混淆視聽，誣指是國家機器所為，難道民眾黨是暗示高辦是國家機器嗎？



三、公開前揭資料時，已完全隱蔽諸如助理之姓名、薪資等等所有個人資料，絕無公開、傳播任何得以直接或間接方式識別個人之資料，並無侵害任何人之隱私及權利，於法有據。



四、日前以扣繳明細、加班費等資料，質疑高辦李姓前助理，未在立院投保健保，疑似為在外有專職的兼職助理，卻每月領取超過40小時以上加班費，已違背常理，究竟這樣的人事安排和薪資領取的模式，有無符合相關規定？有沒有涉嫌詐領助理費的疑慮？全都是對於高委員公領域的質疑，並無涉私領域，柯文哲主席和民眾黨黨團多次模糊焦點，是想帶風向，掩蓋質疑與事實嗎？



五、依個資法第8條第2項第4款、第19條第1項第6款、第20條第1項第2款，非公務機關對於個資的蒐集、處理、或利用，於為增進公共利益之必要之特定目的，是得以搜集與利用，且無須事前告知當事人，完全符合個人資料保護法之相關規定。民眾黨立院黨團上午的指涉，恐怕是對個資法的規定不太了解，有所誤會。

六、民眾黨無論是柯文哲主席還是立委，甚至連特定媒體人，都指摘本人資料來源是黨國機器或是民進黨，這樣的惡意指控，只是想轉移焦點、撇清責任，甚至把林耕仁「抹綠」進行選舉操作，林耕仁請柯文哲主席和民眾黨捫心自問：我所談的是不是公領域？更應該去好好瞭解為何會發生內部舉發這件事？而不是沒有證據就抹黑別人。