　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

健保資料來源曝　林耕仁反問民眾黨：難道國家機器是你們？

▲林耕仁。（圖／記者陳凱力攝）

▲林耕仁認為，高委員職權內之違法質疑，全然屬於公共利益範疇，可受公評。（資料圖／記者陳凱力攝）

記者陳凱力／新竹報導

民眾黨立法院黨團今(6日)針對候選人高虹安近日風波召開記者會，表示至今年7月以來，綠營造謠抹黑，包括論文抄襲、北一女入學、旗隊等超過50項，還有林耕仁提出的「助理疑雲」，已侵犯個資侵犯。林耕仁則表示，高委員職權內之違法質疑，全然屬於公共利益範疇，可受公評。

民眾黨團總召邱臣遠在記者會中表示，林耕仁團隊爆料是「精心設計」似是而非的放話，例如將高虹安男友「已離婚」說成「已婚」，還有近日加碼爆料的勞健保資料，皆屬個資法保護範疇，反問林耕仁，是哪間公司？收入更高是多少？這些資料是誰給的？如何知道檢調單位已經立案？檢調單位又是誰在指揮？

邱臣遠認為，而能操控、餵養六連霸在野黨議員、市長提名候選人，沒有國家級力量是辦不到的。要求說清楚、講明白，資料到底從哪裡來，檢調資料為何會外洩。

▲▼民眾黨團「新竹不是白綠藍三腳督，白與黑、是與非的對決」記者會。（圖／民眾黨團提供）

▲民眾黨團「新竹不是白綠藍三腳督，白與黑、是與非的對決」記者會。（圖／民眾黨團提供）

林耕仁駁斥國家機器餵養的說法，同時提出六點回應。

一、 關於高虹安涉嫌詐領助理費資料，是吹哨者表示找上服務團隊，表示已向檢調單位提供證據檢舉並立案調查，希望能提供法律諮詢，因而提供資料。林耕仁團隊經多次確認，認為高委員身為公眾人物，其言行舉止攸關民主政治健全發展及公共政策形成，關乎公共利益甚鉅，自屬可受公評之事，何況於職權內之違法質疑，全然屬於公共利益範疇。

二、有關高委員辦公室的通訊錄、健保扣繳明細、加班費請領資料，均是高虹安國會辦公室留存資料，都是吹哨者提供，沒有所謂「只有國家機器才能掌握的資料」，民眾黨團自己非常清楚，卻一再刻意混淆視聽，誣指是國家機器所為，難道民眾黨是暗示高辦是國家機器嗎？

三、公開前揭資料時，已完全隱蔽諸如助理之姓名、薪資等等所有個人資料，絕無公開、傳播任何得以直接或間接方式識別個人之資料，並無侵害任何人之隱私及權利，於法有據。

四、日前以扣繳明細、加班費等資料，質疑高辦李姓前助理，未在立院投保健保，疑似為在外有專職的兼職助理，卻每月領取超過40小時以上加班費，已違背常理，究竟這樣的人事安排和薪資領取的模式，有無符合相關規定？有沒有涉嫌詐領助理費的疑慮？全都是對於高委員公領域的質疑，並無涉私領域，柯文哲主席和民眾黨黨團多次模糊焦點，是想帶風向，掩蓋質疑與事實嗎？

五、依個資法第8條第2項第4款、第19條第1項第6款、第20條第1項第2款，非公務機關對於個資的蒐集、處理、或利用，於為增進公共利益之必要之特定目的，是得以搜集與利用，且無須事前告知當事人，完全符合個人資料保護法之相關規定。民眾黨立院黨團上午的指涉，恐怕是對個資法的規定不太了解，有所誤會。

六、民眾黨無論是柯文哲主席還是立委，甚至連特定媒體人，都指摘本人資料來源是黨國機器或是民進黨，這樣的惡意指控，只是想轉移焦點、撇清責任，甚至把林耕仁「抹綠」進行選舉操作，林耕仁請柯文哲主席和民眾黨捫心自問：我所談的是不是公領域？更應該去好好瞭解為何會發生內部舉發這件事？而不是沒有證據就抹黑別人。

►「不老男神」伊正凍齡的秘密是這個！

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
台裔女「分屍孿生妹」丟鍋裡煮　人倫慘劇判決出爐
吳尊宣布「家裡添新成員」　老婆生日：可愛嗎？
孩長「一串小珍珠」嚇壞！1病毒恐散全身　醫：兄弟姊妹逃不過
炸物老闆黑歷史起底！掐攤商脖子　住戶曝他「講話很大聲」
快訊／台版柬埔寨「遺體搬運工」投案了！
台灣大賽／陳俊秀沮喪退場！2大紀錄中斷
YouTuber牛郎店打工　「1hr就賺11萬」揭真實內幕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

倒數20天！「最強母雞」蔡英文1天衝5縣市輔選　喊團結就會贏

周玉蔻預測命中！曹興誠周末竹苗趴趴走　明早同台陳時中

總冠軍賽首場坐好坐　 鄭運鵬拋改善球場設施再進化

「最美里長」下周辦服務處茶會　Dress Code紫色元素別穿錯了

健保資料來源曝　林耕仁反問民眾黨：難道國家機器是你們？

「4年選3次」全台他倆最忙！李眉蓁叫陣陳其邁：論戰績皆1勝1負

陳慈慧拼議員3連霸　去年幫造冊打疫苗讓市場攤商好感動

許淑華體育後援會今成立　提三大主軸體育政見

韓國瑜團隊拉抬柯志恩　陳其邁陣營：歡迎見證2年蛻變

衝刺用全力！創造嶄新政治路徑　時力陳薇仲路跑20公里

洪榮宏錄影爆氣「不拍了」！　怒斥張文綺：妳很不尊重人

夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口

女兒放學見解隔爸在外等　她撇頭強忍淚水怕被看見

搞笑女演遠距上課當機 突自動定格完美躲報告

記者直播遇「鸚鵡飛肩上」　下秒耳機遭叼走直接傻眼

許效舜重逢初戀女友媽哭了！　她隔10年擁抱淚崩：把他當兒子

男客們理髮突被吻額頭　放聲大笑開心「男以言喻」

許老三要BLACKPINK票出動具俊曄　小S傻眼：不是韓國人就買的到XD

姊姊患乳癌化療掉光頭髮　3家人同剃光頭：我們陪妳

王彩樺正妹女兒出道！狂吐槽媽媽XD　海邊穿泳衣遭酸：要穿羽絨衣是嗎？

倒數20天！「最強母雞」蔡英文1天衝5縣市輔選　喊團結就會贏

周玉蔻預測命中！曹興誠周末竹苗趴趴走　明早同台陳時中

總冠軍賽首場坐好坐　 鄭運鵬拋改善球場設施再進化

「最美里長」下周辦服務處茶會　Dress Code紫色元素別穿錯了

健保資料來源曝　林耕仁反問民眾黨：難道國家機器是你們？

「4年選3次」全台他倆最忙！李眉蓁叫陣陳其邁：論戰績皆1勝1負

陳慈慧拼議員3連霸　去年幫造冊打疫苗讓市場攤商好感動

許淑華體育後援會今成立　提三大主軸體育政見

韓國瑜團隊拉抬柯志恩　陳其邁陣營：歡迎見證2年蛻變

衝刺用全力！創造嶄新政治路徑　時力陳薇仲路跑20公里

少子化辦公室編7.9億只開一次會？衛福部澄清

承襲祖父30年種植經驗　女青農勇奪新北平溪山藥冠軍

中信盃黑豹旗／國小球底還在　郭思源對屏中猛打賞

倒數20天！「最強母雞」蔡英文1天衝5縣市輔選　喊團結就會贏

全球第7殺害記者不罰國家　菲律賓政治漫畫家遭人亂槍打死

加拿大令3中企退出礦產投資　北京將採必要措施

精神疾病台裔女「分屍孿生妹」丟鍋裡煮　加拿大人倫慘劇判決出爐

周玉蔻預測命中！曹興誠周末竹苗趴趴走　明早同台陳時中

台灣大賽／G2觀眾11392人左外依舊冷清　兄弟2戰預售賣更好

總冠軍賽首場坐好坐　 鄭運鵬拋改善球場設施再進化

廚師在法國車站邀吃「台灣味點心」　600份3hrs搶光！阿兜仔問：哪裡買

政治熱門新聞

韓國瑜酸「要被打好嚇人」　朱學恒35字回嗆

王浩宇預測22縣市長勝選名單！　新竹市「她」奪下

呱吉點出黃珊珊1問題　他驚：那就贏了

王金平：柯志恩選市長「沒魚蝦也好」　

快訊／周玉蔻哭了！　看完陳時中辯論會結論宣言「心頭灼熱」

陳時中一句話　黃珊珊微笑消失轉頭猛盯他6秒

81萬選民收看北市辯論會　35%認為蔣萬安表現最好

史上唯一！故宮國寶10年前被「故意剪開」　密件隱匿也沒送政風

黃珊珊：我不會開除我的化妝師

學者：陳比預期好　蔣像高中生演講

北市長辯論後民調　陳時中表現63.34分墊底、支持度仍位居第二

韓國瑜挺林耕仁：站台要被打好嚇人

獨／柯文哲選前一周請假「從南一路車掃到北」　選前之夜擬台北、新竹奔波

小英發言人選情告急！跌出安全名單　張志豪遭政論名嘴分票

更多熱門

相關新聞

4年選3次！李眉蓁叫陣陳其邁：論戰績皆1勝1負

4年選3次！李眉蓁叫陣陳其邁：論戰績皆1勝1負

國民黨高雄市議員李眉蓁2年前挑戰市長補選落敗，又歷經論文風波，但她挺過低潮，這次仍尋求連任，並於今(6日)舉行競選總部茶會。李眉蓁致詞時搞幽默地說，全台就只有她和陳其邁「4年選3次」，不過兩個人都是一正一負，喊話支持者「我們還沒輸」。

陳慈慧拼議員3連霸　去年幫造冊打疫苗讓市場攤商好感動

陳慈慧拼議員3連霸　去年幫造冊打疫苗讓市場攤商好感動

許淑華體育後援會今成立　提三大主軸

許淑華體育後援會今成立　提三大主軸

創造嶄新政治路徑　時力陳薇仲路跑20公里

創造嶄新政治路徑　時力陳薇仲路跑20公里

歷任屏東縣長力挺　李清聖氣勢旺

歷任屏東縣長力挺　李清聖氣勢旺

關鍵字：

2022九合一大選2022新竹市長林耕仁詐領助理費高虹安

讀者迴響

熱門新聞

快訊／報警抓唐寶寶！炸物店「永久停業了」

永和店家報警抓唐寶寶！「永久停業」真實情況曝

Makiyo生孩才5天...老公收行李走人

「新好弟弟」家中浴缸溺斃！　享年34歲

唐寶寶買炸物忘帶40元　老闆怒吼報警

Makiyo婚變「老公痛哭求原諒」！經紀人認：不是第一次

騎士遭撞噴飛慘死　目擊者連喊11聲「完了」

為40元報警抓唐寶寶　老闆擬提告妨害名譽

炸物店老闆沒提告　半夜進派出所目的曝

台正妹羅浮宮前「脫衣露奶拍網美照」糗了！

《戲說》女星腸爆裂昏迷送醫急救！「癌細胞難殺死」

女星不爽「10歲女跟許老三當朋友」！控：她當丫鬟陪跳

高中生像前夫…一查是死了17年兒

炸物店老闆「臉書被挖出」　砸500多萬收藏公仔

炸物店老闆擬告唐寶寶媽媽　資深警：可這樣反擊

更多

最夯影音

更多
洪榮宏錄影爆氣「不拍了」！　怒斥張文綺：妳很不尊重人

洪榮宏錄影爆氣「不拍了」！　怒斥張文綺：妳很不尊重人
夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口

夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口

女兒放學見解隔爸在外等　她撇頭強忍淚水怕被看見

女兒放學見解隔爸在外等　她撇頭強忍淚水怕被看見

搞笑女演遠距上課當機 突自動定格完美躲報告

搞笑女演遠距上課當機 突自動定格完美躲報告

記者直播遇「鸚鵡飛肩上」　下秒耳機遭叼走直接傻眼

記者直播遇「鸚鵡飛肩上」　下秒耳機遭叼走直接傻眼

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面