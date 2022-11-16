輔選對話被綠營拿來當新聞　江啟臣檢舉散布假訊息！要小英道歉

記者邱中岳／台北報導

前國民黨主席、現任立法委員江啟臣日前幫高雄市長候選人柯志恩輔選，在閒談中聊到「你們這邊空氣空氣很不好」，接著說道「台中也不好」，卻被民進黨貼文寫道，「打臉盧秀燕空氣換新是大芭樂票」，江啓臣認為這是假訊息，16日上午11時許到北市中正一分局檢舉民進黨。

江啟臣表示，今天來檢舉民進黨率先製造假訊息、假新聞，前幾天在高雄陪市長候選人柯志恩掃街，在路上有直播有對話，討論到地方選情等等，卻被民進黨製造出假訊息。

江啓臣首先還原當時狀況，在車上先說到「你們這邊空氣很不好耶」，柯志恩回答「我跟你說，就是這樣」，江又說道「這幾天台中也不好」，柯回答「高雄慘得不得了，十個污染地方高雄就九個」。

▲不滿被對話被斷章取義，江啓臣在2立委陪同下前往警局檢舉。（圖／記者邱中岳攝）

但民進黨中央黨部卻發布新聞稿，標題寫下「江啓臣講出真心話，台中空汙比高雄嚴重，打臉盧秀燕：空氣換新是大芭樂票」，還放在民進黨新聞中心，但他從來沒有去講台中空汙比高雄嚴重。

他認為，民進黨沒有查證還用新聞稿誤導，這樣散布謠言，在選舉期間是意圖使人不當選，也提到法務部宣示在選舉期間要嚴辦假訊息，要求檢調主動調查，針對涉犯假訊息的案件，應迅速掌握情資，適妥優先處理。

江啓臣希望法務部說到做到，這已經是相當明顯的惡意製造假訊息，也告知總統蔡英文，「身兼民進黨黨主席，執政黨率先製造假訊息混淆視聽，惡意中傷造謠意圖使人不當選」，要蔡英文主席下架新聞稿，並且向外界道歉。

▲江啟臣希望民進黨能夠下架假訊息，並且蔡英文主席出面道歉。（圖／記者邱中岳攝）

江啟臣上午11時許在立法委員李貴敏、李德維陪同下前往北市中正一分局提告，檢舉民進黨違反社會秩序維護法63條，「散佈謠言，足以影響公共之安寧」，違者可處3日以下拘役或開罰3萬元以下。