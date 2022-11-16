　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔣萬安妻拜票DAY2！幕僚「護肚」避碰撞　攤商送「收涎餅」祝順產

▲▼ 石舫亘代替蔣萬安掃貼拜票 。（圖／記者崔至雲攝）

▲石舫亘代替蔣萬安掃街拜票。（圖／記者崔至雲攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

國民黨候選人蔣萬安太太石舫亘今（16）日再次出動，替蔣萬安掃街拜票，由於石懷胎6個月、挺著孕肚在人來人往的市場中穿梭，幕僚團隊派出多位女性「護駕」，隨時伸手「護肚」，避免遭人群碰撞。石舫亘除親自拜票外，也預先錄製好一段國、台語雙聲道拜票錄音，儘管今日掃街的地方為色彩偏綠的萬華東三水街，但人氣仍很旺。

石舫亘從昨天起與蔣萬安分進合擊進行掃街拜票，昨日上午她前往大安區成功市場，今日則到萬華東三水街，據了解，蔣陣營規劃到1126投票當天前，石舫亘至少還有4場市場拜票行程。經記者兩天實際觀察，由於石舫亘懷胎6個月、挺著孕肚在人來人往的市場中穿梭走動，幕僚團隊特別派出女性工作人員在石身邊，其他男助理則在現場控管人流、引導動線。

▲▼ 石舫亘代替蔣萬安掃貼拜票 。（圖／記者崔至雲攝）

儘管今天拜票場合是色彩偏綠的萬華，但市場中許多婆婆媽媽見到石舫亘都開心拉著她的手加油打氣，更有貼心的攤商準備「手工收涎餅」，要送給二寶當點心，並預祝肚子裡的「三寶」平安出生、快樂長大，讓石舫亘相當感動。過程中，也有水果店老闆娘特地準備代表平安的蘋果，希望她和孩子都能「萬事平安」。

此外，還有攤商老闆準備一袋「牛蒡」，告訴石舫亘「你們超棒的！」大玩諧音梗；更有等候多時的民眾，難掩激動地抓著石舫亘的手，感性地說「妳辛苦了，我們全家都會當蔣萬安的分身」，鼓勵團隊繼續加油。

▲▼ 石舫亘代替蔣萬安掃貼拜票 。（圖／記者崔至雲攝）

石舫亘則表示，跟還在肚子裡的「三寶」一起當蔣萬安的分身，與熱情民眾相見歡，一點也不會累，「既然夫妻一體，最後倒數階段，就是要一起打拚！我會繼續努力感動更多市民」。

石舫亘也說，距離投票日只剩下10天，珍惜一次次跟攤販握手拜票的機會，「我和萬安一起分頭努力，把握時間向市民朋友懇託，也希望我們的同心，可以感染整個台北市，帶給大家正向能量」。

▲▼ 石舫亘代替蔣萬安掃貼拜票 。（圖／記者崔至雲攝）

▲▼ 石舫亘代替蔣萬安掃貼拜票 。（圖／記者崔至雲攝）
 

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
快訊／《全明星》變宮鬥？　隊長壯壯經紀人回應了
保時捷911信義區撞公車！車頭全毀插進底盤　駕駛酒測出爐慘了
大咖金曲歌后「車內激情天王男偶像」全被拍！　4線索揭秘
台南牛肉麵「10人吃2270元」全走光　客人找到了
快訊／計程車喊漲！　起跳價100元
露營一半封城！　他們「野外求生22天」偷菜活下來
快訊／總統府發言人確診　蔡英文健康狀況曝
「講這3字的都是老人！」　一票不改口：我就幼稚
曾雅蘭驚吐21年婚姻內幕！　小S傻眼：妳幹嘛不離婚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

超尷尬！黃珊珊、陳時中2發言人互贈新書　狂喊「謝謝」邀參觀競總

雲林現「票投張麗善就是支持習近平」布條　競總：別販賣亡國感

彰化縣長候選人「政見會帶劍上台要斬妖除魔」　砲轟藍綠騙選票　

助理幫聯繫黨團「藍綠都有」　邱臣遠：要求民進黨團公布相關助理費

醫師候選人送鼻腔清洗器...賄選起訴　檢追來源：淘寶蝦皮買來的

國軍今偵獲16架次共機　「無人機＋戰機」共5架次飛越海峽中線

PO文已奉獻屏東一生　縣長候選人蘇清泉籲選民「一起改變屏東」

快訊／蔡英文辦公室主任張惇涵確診　親曝總統目前健康狀況

蔣萬安妻拜票DAY2！幕僚「護肚」避碰撞　攤商送「收涎餅」祝順產

選舉公報出包！竟把候選人號次搞錯　恐干擾民眾投票惹議

魔獸吃夜市美食狂點頭　一聽是雞屁股：OH！SHXT

東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

張韶涵男助理亂買化妝品！　「假睫毛2hr卸不掉」崩潰哭

網紅開2千萬超跑做外送！　阿姨聽他喊虧錢：做爽的？

直擊阿堂鹹粥繁複作法 凌晨4點挑刺、老雞熬湯

苗栗弱勢清潔工選里長　「看不慣有人比我智障」

桃園誦經師父強拉進死角！ 葬儀社女員工求救Siri逃跑

為魔獸霍華德強化核心、有氧　雲豹體能教練製「專屬菜單」

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

柴犬換毛期「綿羊是你？」　寵物美容每梳一下全是毛

超尷尬！黃珊珊、陳時中2發言人互贈新書　狂喊「謝謝」邀參觀競總

雲林現「票投張麗善就是支持習近平」布條　競總：別販賣亡國感

彰化縣長候選人「政見會帶劍上台要斬妖除魔」　砲轟藍綠騙選票　

助理幫聯繫黨團「藍綠都有」　邱臣遠：要求民進黨團公布相關助理費

醫師候選人送鼻腔清洗器...賄選起訴　檢追來源：淘寶蝦皮買來的

國軍今偵獲16架次共機　「無人機＋戰機」共5架次飛越海峽中線

PO文已奉獻屏東一生　縣長候選人蘇清泉籲選民「一起改變屏東」

快訊／蔡英文辦公室主任張惇涵確診　親曝總統目前健康狀況

蔣萬安妻拜票DAY2！幕僚「護肚」避碰撞　攤商送「收涎餅」祝順產

選舉公報出包！竟把候選人號次搞錯　恐干擾民眾投票惹議

需求放緩、訂單減少　製造業增逾700人放無薪假

歐德集團百林計畫前進南投　溪頭種下150棵台灣原生肖楠

林玉書遭爆被《全明星》女隊員排擠　隊長壯壯經紀人發聲：不敢苟同

台東男流浪到高雄...超商偷錢當生活費　愛心捐款箱整個搬走

保時捷911信義區撞公車！車頭全毀卡底盤　駕駛酒測出爐慘了

溫妮中空「辣洩深溝腹肌」！　狂練舞2小時喊：超崩潰

超尷尬！黃珊珊、陳時中2發言人互贈新書　狂喊「謝謝」邀參觀競總

空姐送餐遭猥褻！噁男「手伸裙下」狂摸私處　全機緊急迫降

新莊男飯局與人口角　竟遭8煞尾隨毆打擄走！蒙眼丟包宜蘭

飛彈轟進波蘭釀2死！G7、北約承諾支持調查　譴責俄國野蠻攻擊

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

政治熱門新聞

桃園老里長幫站台　接過竹籃3秒竟仰倒仙逝

竹女竹中模擬投票「高虹安輾壓」　慘被網友出征　

陳時中自曝必看NBA　號次12號「我要蹭一下魔獸熱度」

妻在徐耀昌餐會被請出場　徐定楨：不捨與愧疚

台北市長3奇葩候選人　他嗆：選錯全家死光

蔡阿嘎評她北市第1美！最年輕里長參選人李品君談政見

快訊／蔡英文辦公室主任張惇涵確診　親曝總統目前健康狀況

高虹安助理費爭議　前助理曝5立委都有

角逐台北市長！這位候選人「最高學歷只有幼稚園」

25歲室內設計師選里長　親曝沒人搭理她的原因

快訊／喊辭立委5天仍未交辭職信？　蔣萬安競辦：明天就會完成流程

陳時中：選舉「入魔」不值得　曝太太這樣鼓勵

正妹參選里長！政見竟包含招商迪士尼

遭爆「民眾黨5立委捐人頭助理」　黨團凌晨緊急聲明駁斥

更多熱門

相關新聞

送沖鼻器被起訴　來源竟是淘寶和阿里巴巴

送沖鼻器被起訴　來源竟是淘寶和阿里巴巴

新竹地檢署日前偵新竹市長候選人黃源甫涉賄選案件，昨（15）日偵查終結，檢方認黃源甫於公開場合表示該鼻腔沖洗器非市場上易於取得之物，因其醫師身分才有管道取得，並於參加衛教活動時用來賄選，犯行明確，依賄選罪嫌起訴。

輔選對話被綠營拿來當新聞　江啟臣檢舉散布假訊息

輔選對話被綠營拿來當新聞　江啟臣檢舉散布假訊息

高虹安助理請1小時防疫照顧假被討全薪　他傻眼：真的太苛刻了！

高虹安助理請1小時防疫照顧假被討全薪　他傻眼：真的太苛刻了！

陳稱仍在看柯P新政　黃：下午送新書

陳稱仍在看柯P新政　黃：下午送新書

蔣萬安拖5天沒辭立委挨轟　藍議員：吳思瑤在逼蔡其昌辭立委？

蔣萬安拖5天沒辭立委挨轟　藍議員：吳思瑤在逼蔡其昌辭立委？

關鍵字：

石舫亘蔣萬安2022九合一大選2022台北市長

讀者迴響

熱門新聞

91歲嬤長7公分巨角！仙界轉診單指定仁醫救她

《全明星》2宮鬥內幕！林玉書遭女隊友霸凌趕離場

林玉書爆被《全明星》女隊友排擠！

阿嬤電話求救：家裡有蛇　孝孫見本尊傻眼

組渣男群組教戰外遇　知名教授偷吃9女趕妻小出門

正妹嫁大12歲舅舅　「8年生3孩」現況曝

透天厝沒人住「鄰居車輪流停免費」！1招擊退有效

富豪尪心臟病逝「留1145億遺產」！59歲女星拒接手

老牌LED廠新世紀　宣布破產

逢甲「劈9女教授」狂言：高學歷把妹很Easy　獵艷限定1條件

「永和IU」陳紫渝緊貼合照曝光　男主角激似爆哥

快訊／金馬知名導演張志勇離世！

台南牛肉麵10人吃2270元走光　老闆傻眼尋人

錢帥君神隱10年變億萬貴婦！男友洗錢逃亡

6豬仔遭囚新竹　他衝派出所救了所有人

更多

最夯影音

更多
魔獸吃夜市美食狂點頭　一聽是雞屁股：OH！SHXT

魔獸吃夜市美食狂點頭　一聽是雞屁股：OH！SHXT
東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

張韶涵男助理亂買化妝品！　「假睫毛2hr卸不掉」崩潰哭

張韶涵男助理亂買化妝品！　「假睫毛2hr卸不掉」崩潰哭

網紅開2千萬超跑做外送！　阿姨聽他喊虧錢：做爽的？

網紅開2千萬超跑做外送！　阿姨聽他喊虧錢：做爽的？

直擊阿堂鹹粥繁複作法 凌晨4點挑刺、老雞熬湯

直擊阿堂鹹粥繁複作法 凌晨4點挑刺、老雞熬湯

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面