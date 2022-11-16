蔣萬安妻拜票DAY2！幕僚「護肚」避碰撞　攤商送「收涎餅」祝順產

▲石舫亘代替蔣萬安掃街拜票。（圖／記者崔至雲攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

國民黨候選人蔣萬安太太石舫亘今（16）日再次出動，替蔣萬安掃街拜票，由於石懷胎6個月、挺著孕肚在人來人往的市場中穿梭，幕僚團隊派出多位女性「護駕」，隨時伸手「護肚」，避免遭人群碰撞。石舫亘除親自拜票外，也預先錄製好一段國、台語雙聲道拜票錄音，儘管今日掃街的地方為色彩偏綠的萬華東三水街，但人氣仍很旺。

石舫亘從昨天起與蔣萬安分進合擊進行掃街拜票，昨日上午她前往大安區成功市場，今日則到萬華東三水街，據了解，蔣陣營規劃到1126投票當天前，石舫亘至少還有4場市場拜票行程。經記者兩天實際觀察，由於石舫亘懷胎6個月、挺著孕肚在人來人往的市場中穿梭走動，幕僚團隊特別派出女性工作人員在石身邊，其他男助理則在現場控管人流、引導動線。

儘管今天拜票場合是色彩偏綠的萬華，但市場中許多婆婆媽媽見到石舫亘都開心拉著她的手加油打氣，更有貼心的攤商準備「手工收涎餅」，要送給二寶當點心，並預祝肚子裡的「三寶」平安出生、快樂長大，讓石舫亘相當感動。過程中，也有水果店老闆娘特地準備代表平安的蘋果，希望她和孩子都能「萬事平安」。



此外，還有攤商老闆準備一袋「牛蒡」，告訴石舫亘「你們超棒的！」大玩諧音梗；更有等候多時的民眾，難掩激動地抓著石舫亘的手，感性地說「妳辛苦了，我們全家都會當蔣萬安的分身」，鼓勵團隊繼續加油。





石舫亘則表示，跟還在肚子裡的「三寶」一起當蔣萬安的分身，與熱情民眾相見歡，一點也不會累，「既然夫妻一體，最後倒數階段，就是要一起打拚！我會繼續努力感動更多市民」。



石舫亘也說，距離投票日只剩下10天，珍惜一次次跟攤販握手拜票的機會，「我和萬安一起分頭努力，把握時間向市民朋友懇託，也希望我們的同心，可以感染整個台北市，帶給大家正向能量」。



