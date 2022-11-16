蔣萬安拖5天沒辭立委挨轟　藍議員：吳思瑤在逼蔡其昌辭立委？

▲蔣萬安路口拜票。（圖／蔣萬安競辦提供）

記者崔至雲／台北報導

國民黨台北市長候選人蔣萬安11月10日在掃街時，宣布辭職立委，但到了昨天仍然未向立法院遞交辭職書，引發綠營批「假請辭」。對此，同黨籍市議員游淑慧及葉元之都在臉書上表示，立委吳思瑤這麼關心蔣立委辭職的事，她應該多關心民進黨7個立委到底辭不辭。葉元之更酸，「我懷疑吳思瑤其實是在逼蔡其昌辭立委，這樣吳思瑤就有機會爭取立法院副院長」。

蔣萬安喊辭職立委5日後，才將辭職書遞交至立法院，被吳思瑤嗆，蔣萬安講得義正辭嚴，鏗鏘有力，什麼展現決心，一定要贏，問題是5天過去了，說要辭卻還沒辭，蔣萬安至今沒有向立院遞交辭職書，「連辭立委都可以講空話？說謊話？練肖話？」

游淑慧回擊，吳思瑤幹嘛要暗婊自己民進黨的立委？有臉？萬安敢辭，你們敢不敢辭？笑你不敢。她那麼關心蔣萬安辭職書的遞送效率，怎麼不去關心民進黨那七個立委為什麼賴著不辭？莫非這七個縣市長參選人，不但沒有決心也沒有信心？所以捨不得辭？

游淑慧嗆，吳思瑤不小心就講出選情機密了，鄭運鵬、蔡其昌、蔡適應、黃秀芳、劉建國、周春米、劉櫂豪共七位立委，記得呼籲選民不需要投給他們，反正他們還有立委可以做。

葉元之也嗆，吳思瑤立委這麼關心蔣萬安立委辭職的事，他應該多關心民進黨的七個立委到底要不要辭職啊！「我開始懷疑吳思瑤其實是在逼蔡其昌辭立委，這樣吳思瑤就有機會爭取立法院副院長」，不然大家都已經忘了民進黨還有七席立委還沒辭呢？「吳思瑤你的小心思，一下就被人看穿了！我懷疑吳這招是否跟林秉樞學的，兩人曾相約吃牛排，不知道牛排吃了沒呢？」。