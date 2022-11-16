陳時中稱仍在看「柯P新政」　黃珊珊：下午送「簽名新書」到他辦公室

記者袁茵／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中15日透露，這次參選仍拿台北市長柯文哲之前的「柯P新政」來看，但柯文哲卻沒照承諾做，也批評無黨籍台北市長候選人黃珊珊當3年副市長市政卻停擺。對此，黃珊珊16日上午表示，自己有出新書《城市程式》，下午會送到陳時中辦公室，若陳時中想看「柯P新政」，她也能給「珊珊新政」。

▲黃珊珊拿新書《城市程式》與新推的白皮書，直言下午要送到陳時中辦公室。（圖／記者袁茵攝）

黃珊珊16日召開政策記者會最終回「自信友善之都」，針對陳時中批黃珊珊當3年副市長市政幾乎停擺一事，黃珊珊拿著自己新書《城市程式》和新推的白皮書，提及陳時中如果不知道她在台北市做了什麼事，自己已簽好新書《城市程式》，「我下午會送到他辦公室，讓陳時中知道（我）副市長任內做了什麼事，請他可以好好看一看。」

至於陳時中自爆還在看柯文哲2014年的「柯P新政」，黃珊珊指出，如果陳時中還在看8年前的「柯P新政」，請對方看看這3年她做了那些事，且「柯P新政」在台北市研考會全部列管，99.9％都有做到，只有「live house」這項會在明年完成，其他都做完了。

黃珊珊酸說，陳時中可能沒有去看，台北市研考會都有列管進度，「這本書（指《城市程式》我下午會送到陳時中總部，副市長任內做了什麼事都在這，如果他要看『柯P新政』，我可以給他看『珊珊新政』（意指白皮書）。」