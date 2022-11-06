「民主不能當飯吃？」　曹興誠新竹開講：沒有民主的飯很難吃

▲聯電創辦人曹興誠今(6)日上午在新竹國賓飯店舉行「臺灣的光明前途」專題演講。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

聯電創辦人曹興誠今(6)日上午在新竹國賓飯店舉行「臺灣的光明前途」專題演講，民進黨立院總召柯建銘、民進黨新竹市長候選人沈慧虹、新竹市前市長林智堅都到場支持。曹興誠強調，台灣的前途一定要維持獨立地位與遵守啟蒙價值，過去郭台銘曾說「民主不能當飯吃」，但他卻認為「沒有民主的飯很難吃」！

演講一開始曹興誠淺談科學、工業，以及專業、分工創造大量財富，其中引用亞當史密斯的「別針之例」，於1984年率先在科技業提出專業分工，並以台積電、聯電專精IC製造，封裝專業廠專注在封裝，透過專精與分工，以及市場規律帶動全球貿易成長，台灣科技半導體產業才能走到今日獨霸世界的位置。

「二戰後，世界文明使獨立成為潮流」1945年二戰結束時，世界上僅有60個主權獨立的國家，2022年增至195個仍持續增加，因此曹興誠認為，「獨立是文明趨勢，獨立代表程就與光榮」。

▲▼曹興誠舉英國為例，認為獨立是文明的趨勢。





曹興誠回憶剛認識柯建銘的時候，還是自己的牙醫，後知後覺才知道他是「黨外」，他說當時對「黨外」的印象大概就是「江洋大盜」，沒想到最後兩個人變成頭號台獨，笑問台下的柯建銘，幫自己醫牙的時候，沒有順便種進台獨的毒吧？

曹興誠舉英國人（Anglo Saxons）為例，美國、加拿大、紐西蘭、澳洲都是從英國獨立出來的，有沒有經常聽到他們說要去統一啊？如果今天有英國人出來大喊，要把美國人統一起來，一定會被美國人認為是「肖A」，因為獨立是文明的趨勢。

曹興誠認為，台灣有幸因各種因緣，獨立於中國73年，這也是台灣的前途，千萬不能再回去統一，大力支持蔡總統兩國論，強調兩國互不隸屬，一方有武力侵犯，就是侵略。

▲▼曹興誠認為，台灣有幸因各種因緣，獨立於中國73年，這也是台灣的前途與未來。