政見發表直播中突認高中學長　素人陳美妃狂吃螺絲坦言表現60分

記者游瓊華、白珈陽、許權毅／台中報導

台中市長選舉候選人公辦電視政見辯論會今天（15日）晚間7點登場，素人候選人陳美妃首次面對市民闡述自己政策。面對藍綠陣營候選人盧秀燕、蔡其昌都準備了手板，有備而來，陳美妃難掩緊張，幾乎全程低頭念稿，會後為自己打60分，自認同時要控管時間跟闡述政策有難度。有趣的是，過程中還突然相認同樣就讀清水高中的蔡其昌，喊蔡為「學長」，甚至替蔡其昌質問現任市長盧秀燕空氣品質、豬肉攤商補助等政策跳票問題。

▲台中市長政見辯論會今晚登場，素人候選人陳美妃難掩緊張，狂吃螺絲，坦言表現只有60分。（圖／記者許權毅攝）



▲陳美妃今天難掩緊張，全程低頭讀稿。（圖／記者游瓊華翻攝）



此次在政見辯論會上，陳美妃首次面對市民闡述自己政策。陳美妃難掩緊張，原本用台語發表政策，但頻吃螺絲，坦言自己鮮少說台語，改用國語發表政策，一開口就抨擊現任市長盧秀燕只是紙上談兵，直言自己要當一個有建設性的市長，不打口水戰。

▲台中市長政見辯論會今天登場，陳美妃跟三個孩子一起到場。（圖／記者許權毅攝）



面對提問人逢甲大學副校長黎淑婷問如何解決空汙問題，以及亞洲大學資訊傳播學系助理教授張建人提問，如何提高青年願意在台中安家立業。陳美妃先質疑空氣汙染監測存在數據不準確問題，且環保局恐有包庇廠商疑慮，檢測結果不夠透明化，自己若當選市長，將會在全台中中小學校門口設置空汙偵測器。

對於學長蔡其昌提出的空汙防制措施，陳美妃也反問，應該思考避免中電北送、南電北送問題，中央應該要在分區發電、送電，才不會把汙染源設置在中南部。另外，陳美妃也質疑，蔡其昌要如何完成4年蓋完8000戶攝宅目標？要租還是要賣？租金該如何訂定等問題。