竹女竹中模擬市長投票結果出爐！高虹安「得票近50％」輾壓其他人

▲新竹高中、新竹女中舉辦市長模擬投票，高虹安以49.96％的得票率輾壓其他人。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者柯振中／綜合報導

2022九合一大選在即，各縣市候選人加足馬力備戰當中。對此，新竹高中、新竹女中日前舉辦聯合模擬投票，讓學生們有3天的時間選擇，而開票結果出爐，其中多數學生都傾向投票給民眾黨新竹市長候選人高虹安，得票率為49.92％，與其他候選人相比，票數無疑高出許多。

臉書粉專「2022竹女竹中聯合模擬投票」15日發布貼文，新竹高中、新竹女中9日至11日舉行聯合模擬投票，並在截止當天開票，2校的結果出爐，都是高虹安獲得的票數最多。

▲新竹女中的投票結果當中，高虹安獲得了174票，得票率49.15％。（圖／翻攝臉書／2022竹中竹女聯合模擬投票）



依據數據內容，這次的新竹市長選戰當中，共有黃源甫、龔偉綸、林耕仁、李驥羣、沈慧虹及高虹安等6名候選人。

而在新竹女中的投票數據當中，高虹安共獲得174張選票，其次為沈慧虹106票、林耕仁32票、李驥羣21票、龔偉綸11票及黃源甫4票，還有6人投了廢票。

▲新竹高中的投票數劇中，高虹安獲得126票，得票率51.01％。（圖／翻攝臉書／2022竹中竹女聯合模擬投票）



至於新竹高中的數據，則是高虹安126票、沈慧虹44票、林耕仁36票、李驥羣18票、黃源甫及龔偉綸分別為6票，以及11張廢票。

▲竹女、竹中的模擬投票結果出爐，高虹安獲得300票、得票率49.92％。（圖／翻攝臉書／2022竹中竹女聯合模擬投票）



2校模擬投票的總數據也隨之出爐，高虹安共獲得300票，得票率唯49.92％，沈慧虹則是150票、得票率24.96％，再來則是林耕仁68票、得票率11.31％，以及李驥羣39票、得票率6.49％，龔偉綸17票、得票率2.83％，黃源甫10票、得票率1.66％。

在這次票選結果當中，新竹女中、新竹高中分別有354、247人參與投票，而2所學校的學生則分別有2,000餘人以及1,900餘人，換算下來參與率大約為17.7％、13％。

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