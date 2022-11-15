苗栗激戰！他曝內部民調只差1百分點　「徐定禎將以1萬票之差勝出」

▲苗栗縣長候選人徐定禎（右）。（圖／徐定禎競選辦公室提供）

記者杜冠霖／台北報導

九合一大選進入倒數階段，苗栗縣長選戰成為全國關注焦點，民進黨徐定禎競總執行長鄭宏輝15日表示，根據民進黨內部最新民調，民進黨苗栗縣長候選人徐定禎只差無黨籍候選人鍾東錦1.1%，鄭宏輝預估，徐定禎會以1萬票之差勝過鍾東錦，成功翻轉苗栗。

對於苗栗選情，鄭宏輝表示，以苗栗近兩年大選投票率及得票率來看，2018年苗栗縣長大選投票率70.74%，徐耀昌得票17萬5756票、得票率57.74%，徐定禎 得票11萬2704票、得票率37.03%，差6萬3052票（20.71%）。2020年總統大選苗栗投票率73.8%，韓國瑜得票16萬4345票、得票率50.32%，蔡英文得票14萬7034票、得票率45.02%，差1萬7311票（5.3%）。

鄭宏輝指出，這些數據再加上幾個月來的民調趨勢及經驗，綜合評估下來，鄭宏輝估計2022年苗栗縣長大選各候選人得票率為徐定禎 37%、鍾東錦 32%、謝福弘 23%、宋國鼎 8%，鄭宏輝也大膽估計徐定禎會贏鍾東錦1萬票，成功當選苗栗縣長。

鄭宏輝透露，根據民進黨內部最新民調，徐定禎只差鍾東錦1.1%，他認為，可以對苗栗選情抱有信心，但是絕不能鬆懈、要更賣力把每張票找出來，每分出去一張票，只會讓鍾東錦漁翁得利，「這個經驗我最清楚，這一戰只有集中選票才能順利過關。」

鄭宏輝呼籲，愛台灣、疼惜苗栗的朋友沒有分裂的本錢，台灣派、苗栗派大團結，不要浪費選票，一定可以翻轉苗栗，「倒數10天請大家從現在開始拿起電話、找出每個苗栗朋友，一人撥4通電話、一人拉4張票，支持徐定禎！」