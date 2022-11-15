每票500廣發選民拒認罪　桃園平鎮里長候選人+樁腳收押禁見

▲桃園地檢署指揮桃園市調處、北機組與平鎮警分局搜查平鎮區劉姓里長候選人與其親友樁腳，偵訊後向院方聲押禁見獲准。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

九合一大選距離倒數10天，桃園地檢署昨天指揮桃園市調處、北機組與平鎮警分局查賄，兵分多路搜查，平鎮區劉姓里長候選人與親友涉嫌以每票500元行賄，檢調約談相關15人到案，其中劉姓里長候選人與親友涉嫌重大、且恐有串證之虞將2人聲押；桃園地院下午召開聲押庭審理，劉姓里長候選人與親友均否認行賄，法官根據證人證詞認為2人犯行重大，且有勾串共犯、證人之虞，裁定羈押禁見，並禁止通信。

桃園地院法官下午開庭審理劉姓里長候選人與其劉姓親友聲押案，其中被告劉姓里長候選人與劉姓親友經訊問後，均否認涉有選罷法第99條第1項對有投票權人行求、交付賄賂罪，法官根據證人證詞，其他書證佐證，足認2人犯罪嫌疑重大，且其供詞避重就輕。

法官審酌，劉姓里長候選人等2人與其他共犯、證人之陳述相左，恐有勾串共犯、證人之虞，仍具覊押原因，考量本案尚有諸多事實尚待釐清，並有相關證人尚未到案說明，非予羈押，顯難進行本案偵查、審查，法官裁定即日起予以羈押，並均禁止接見、通信。

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