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台中政見會／盧秀燕反擊慶記之都：高雄多槍擊「蔡其昌也該表示」

▲台中市長政見辯論會今天登場，現任市長盧秀燕細數過去政績。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中市長政見辯論會今天登場，現任市長盧秀燕細數過去政績。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市長選舉候選人公辦電視政見辯論會將於今天（15日）晚間7點中登場，現任市長盧秀燕抽中的發言順序為2號。她表示，上任以來，台中的「陽光、空氣、水」第一次達到國家標準，深受市民肯定。針對對手蔡其昌以「慶記之都」來形容台中，盧回擊，近日由民進黨執政的高雄市府，屢次發生重大槍案，甚至造成死傷，「蔡副院長（立法院副院長）是否應該也要表示一下？」

台中政見辯論會發言順序依次為：1號為民進黨候選人蔡其昌，2號為國民黨候選人盧秀燕，3號為無黨籍候選人陳美妃，每位候選人有25分發言時間，分成5、10、5分鐘三階段，以及最後有5分鐘時間下結語，盧秀燕於今日晚間7時17分開始第一次發言。

盧秀燕說，讓市民感到幸福、宜居，是她這4年繳出的成績單，但蔡其昌把台中批評的一無是處，還稱台中市慶記之都，「這真的是大家的感受嗎？需要到了選舉就這樣抹黑嗎？」，她指出，高雄近日發生許多槍擊案，其中一起刑案還開了15槍，蔡副院長應該要表示一下。

盧秀燕表示，根據中央警政署評比，六都發生槍擊最少的是台中市，而且「每案必破」，選民要愛護自己城市，大家共同努力，讓這個城市更美好安全。

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2022九合一大選2022台中市長盧秀燕政見辯論會

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