　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

人妻捐3千「叩謝董大爺」趕走毒菇　新莊人秒懂：要香火鼎盛了

▲女網友捐3千元感謝董大爺。（圖／翻攝自臉書／毒姑九賤婆媳討論區）

▲新莊地藏庵（大眾廟）。（圖／翻攝自Google地圖）

記者周亭瑋／綜合報導

許多人妻都有姑嫂、婆媳間的問題，就有網友日前到新莊大眾廟拜拜時，驚見有苦主捐了3千元香油錢，並感謝董大爺幫忙「請走家中的毒姑（毒菇）」。這番話引起熱烈回響，也釣出不少在地人，紛紛直呼「要香火鼎盛了！」

網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」PO出照片，笑說「雖然我沒有毒菇的困擾，但這個也太有趣了吧！」只見這個紅色感謝狀寫著，「感謝董大爺的幫忙，將家中毒姑（毒菇）順利遷出家外，今特捐香油錢參仟元整，特此叩謝。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，許多網友不禁笑回，「怨念頗深」、「要辦二桌答謝啊！這是多麼值得慶祝的事情」、「我也需要董大爺」、「董大爺因此香火鼎盛」、「如果可以將毒菇遠離生活圈，那我也要去拜」、「哇靠準備香火鼎盛了」、「董大爺進香團開一波」、「董大爺好靈」。

▲女網友捐3千元感謝董大爺。（圖／翻攝自臉書／毒姑九賤婆媳討論區）

▲女網友捐3千元感謝董大爺。（圖／翻攝自臉書／毒姑九賤婆媳討論區）

說到董大爺，以新北市新莊、泰山、三重等地居民最為崇信，新莊地藏庵（又名大眾廟、大眾爺廟）有奉祀之。廟方指出，董大爺是提督陳化成轅門內奉祀的神靈，據說為「發誓之神」，專司賭咒。

早期信徒若遇爭執、無法決斷時，常到董大爺神位前詛咒發誓，以示己清白，當地人深信，發誓時絕不能說謊，否則必遭報應，甚至會有性命之憂。

至於到了現在，若有遺失的物品，或本來就是你的所有物，但被他人以不正當的方式騙取，都可以到新莊地藏庵拜董大爺。

[內有折扣碼] 100%天然椰子水「1大罐不到75元」　7大好處曝光！能消水腫、解宿醉

[內有折扣碼] 我就懶阿！6款「餐廳級調理包」水煮5分鐘開吃　再送晶華牛肉麵

[內有折扣碼] 1包15元！醫院激推「4款養生沖泡飲」熱量134卡　4種人超適合

[免會員，快速結帳] 「4000g妙管家洗衣精」抗菌防蟎　4大罐只要399

[免會員，快速結帳] 超划！150抽衛生紙「1包不到12元」　整年份買好買滿

[免會員，快速結帳] 獨家販售「花月嵐禮盒組」　大蒜拳骨拉麵...1份不到75元

►回頭率破表的「GUESS香水」噴起來！799元起超划算

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
快訊／高端前員工爆料「疫苗單劑1081元」　指揮中心最新回應
快訊／拜登、習近平見面了！　「握手8秒」畫面曝光
夏克立胸前金色駱馬有洋蔥！　出庭前緊張到吐2次
LIVE／拜登、習近平面對面談話！　台灣議題成焦點
兒遭競速屁孩撞翻爆頭亡　貧母悲憤：對方黑道怎麼求償
空姐護士服任選！人夫吸爆小三　做到子宮發炎
宮廟遶境太吵！　市府一口氣開50張罰單
快訊／國1嚴重車禍！8車撞成一團　回堵9公里

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高端前員工PTT爆料「疫苗單劑1081元」　指揮中心回應了！

騎士咻騎過「口袋噴出56000」千鈔沿路飛　灑滿大街！結局超意外

水氣仍多！氣象局點名3區防大雨　連3天好天氣「周末又變天」

人妻捐3千「叩謝董大爺」趕走毒菇　新莊人秒懂：要香火鼎盛了

新北技職教育「陶瓷金工成果展」　鶯歌陶瓷博物館展出

門票花500元！他中午衝成人動漫展　「4點還在排」超扯畫面曝

柯文哲酸很久沒當醫生　薛瑞元拒回再扯高虹安：怕她又身心俱疲

遭爆料「貓纜密會陳時中」　薛瑞元：這已經不是做夢，是見到鬼了

高雄-吉隆坡復航！穆斯林踩線團抵台　大馬旅遊公會喊話解除0+7

男友愛愛太激烈「嬌喘到破音」！結局笑翻一票人：我聽過豬叫聲

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

郭靜最後一次競技啦啦隊！　15年首個大型個唱寵粉合唱《心牆》

羅志祥妹朱碧石登台買冬瓜　嗆台下：我都比你們漂亮XD

百人跨區力挺「最美里長」　24歲陳紫渝笑容電暈粉絲

羽球卡住...男想丟鞋擊落　下秒光腳坐地損友笑翻！

小S認「徐老師」曾讓她很痛苦　大S下車後她大爆哭：無法面對

許瑋甯邱澤保養都靠「兩人運動」　陶晶瑩「前輩」傳授治台客法術

(G)I-DLE暴雨表演「舒華當眾慘摔」　單薄服裝淋冰雹+閃電..粉絲氣瘋

楊祐寧掀衣套頭愛妻「難怪睡沙發」　娶她只因「年輕貌美」感人誓詞又歪樓

高中生3分鐘繪世界地圖　無參考「憑感覺精準還原」

高端前員工PTT爆料「疫苗單劑1081元」　指揮中心回應了！

騎士咻騎過「口袋噴出56000」千鈔沿路飛　灑滿大街！結局超意外

水氣仍多！氣象局點名3區防大雨　連3天好天氣「周末又變天」

人妻捐3千「叩謝董大爺」趕走毒菇　新莊人秒懂：要香火鼎盛了

新北技職教育「陶瓷金工成果展」　鶯歌陶瓷博物館展出

門票花500元！他中午衝成人動漫展　「4點還在排」超扯畫面曝

柯文哲酸很久沒當醫生　薛瑞元拒回再扯高虹安：怕她又身心俱疲

遭爆料「貓纜密會陳時中」　薛瑞元：這已經不是做夢，是見到鬼了

高雄-吉隆坡復航！穆斯林踩線團抵台　大馬旅遊公會喊話解除0+7

男友愛愛太激烈「嬌喘到破音」！結局笑翻一票人：我聽過豬叫聲

幣圈震盪！　Visa宣布終止FTX全球協議

高端前員工PTT爆料「疫苗單劑1081元」　指揮中心回應了！

台北激戰區！大安文山「27人搶13席」　老將新人大廝殺

楓紅了！造訪楓葉故鄉奧萬大　漫步楓林步道捕捉浪漫橘紅

外資連2日暴買台股866億　台積電、聯電最受寵！

永豐餘前3季每股賺1.34元　Q4以庫存去化為重點

餐飲衛生管理分級評核　台東60家業者通過

納智捷今年搶推「改款7人座休旅」！URX新版本車名提前曝光了

騎士咻騎過「口袋噴出56000」千鈔沿路飛　灑滿大街！結局超意外

贈票／《骨肉的總和》提摩西夏勒梅新片11／24大談限制級食人魔之戀

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

生活熱門新聞

5+n上路！戶外口罩鬆綁1條件達標

拿「20元幣」買滷味被拒收　他傻眼

郭董喊「全捐」　改變台大癌醫命運

入夜冷空氣抵台！溫度狂跌10°C

陳紫渝「4年前嫩照」曝光！　粉絲又戀愛

野人火鍋店員結錯帳　凌晨call客

清晨15.7℃！今變天降5度　大雨特報縣市曝

今起確診改5＋n、取消24職類三劑令　防疫新制一次看

新北「警用法拉利」帥爆！路人狂拍

野人火鍋凌晨call客？KID經紀人回應

老闆道歉　唐寶寶媽媽臉書11字喊話

男女沒純友誼？Toyz遭篠崎泫「邏輯反殺」秒關台

館長直播宣布「要選總統」！最大政見曝光

「正妹女友口愛1年」卻怪怪的！他半夜見1幕心涼了

更多熱門

相關新聞

前3季營收下滑23.3%　信義曝不動產開發新方針

前3季營收下滑23.3%　信義曝不動產開發新方針

房市買氣急凍，信義房屋（9940）Q3營收年減44.6%，前3季年減23.32%。不過，信義認為，美國暴力升息接近尾聲，國內升息壓力減輕，隨股市回穩，買氣也將逐步回流。此外，信義房屋也強調，目前在台仲介家數沒有縮編計畫，但開發案部分，會慢慢轉向合建。

獨／驚悚畫面曝！里長兒無照開貨車撞飛行人　她頭破濺血

獨／驚悚畫面曝！里長兒無照開貨車撞飛行人　她頭破濺血

機車裝GPS抓姦　人妻蒐證失敗還得關20天

機車裝GPS抓姦　人妻蒐證失敗還得關20天

東西被動過！妹子一查心碎：男友約砲人妻

東西被動過！妹子一查心碎：男友約砲人妻

即／新莊女14樓墜落爆頭亡　兒聲淚俱下認屍

即／新莊女14樓墜落爆頭亡　兒聲淚俱下認屍

關鍵字：

董大爺新莊廟宇新莊地藏庵毒菇人妻神祇信仰

讀者迴響

熱門新聞

發現網路被鄰居偷用怒改密碼　他收到紙條秒後悔

女兒狂買網購　父親崩潰一刀殺了她

3車警政署前飆速！翻覆1死1傷　屁孩嗆警遭開3槍中彈

艾成離世3月…王瞳淚求留血脈！一見流血「摸肚痛哭」

50歲男叼菸跑42km完賽　歷年成績曝

台北宮廟6爆乳仙女禮生！驚見「大咖情色教主」現身

5+n上路！戶外口罩鬆綁1條件達標

黑幫屁孩「行政院前叫囂」！毆推記者還嗆警

台中「疊疊樂」工地引發朝聖　營建老董親曝建造內幕

拿「20元幣」買滷味被拒收　他傻眼

美妝YTR老公涉洗錢案！驚人身分曝光

卵巢癌「5種人最容易得」！醫嘆：發現都已三四期　原因曝

郭董喊「全捐」　改變台大癌醫命運

新娘忙炸！丁寧婚禮大爆桌「170桌」　附近4家餐廳全包

入夜冷空氣抵台！溫度狂跌10°C

更多

最夯影音

更多
白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了
郭靜最後一次競技啦啦隊！　15年首個大型個唱寵粉合唱《心牆》

郭靜最後一次競技啦啦隊！　15年首個大型個唱寵粉合唱《心牆》

羅志祥妹朱碧石登台買冬瓜　嗆台下：我都比你們漂亮XD

羅志祥妹朱碧石登台買冬瓜　嗆台下：我都比你們漂亮XD

百人跨區力挺「最美里長」　24歲陳紫渝笑容電暈粉絲

百人跨區力挺「最美里長」　24歲陳紫渝笑容電暈粉絲

羽球卡住...男想丟鞋擊落　下秒光腳坐地損友笑翻！

羽球卡住...男想丟鞋擊落　下秒光腳坐地損友笑翻！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面