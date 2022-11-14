人妻捐3千「叩謝董大爺」趕走毒菇　新莊人秒懂：要香火鼎盛了

▲新莊地藏庵（大眾廟）。（圖／翻攝自Google地圖）

記者周亭瑋／綜合報導

許多人妻都有姑嫂、婆媳間的問題，就有網友日前到新莊大眾廟拜拜時，驚見有苦主捐了3千元香油錢，並感謝董大爺幫忙「請走家中的毒姑（毒菇）」。這番話引起熱烈回響，也釣出不少在地人，紛紛直呼「要香火鼎盛了！」

網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」PO出照片，笑說「雖然我沒有毒菇的困擾，但這個也太有趣了吧！」只見這個紅色感謝狀寫著，「感謝董大爺的幫忙，將家中毒姑（毒菇）順利遷出家外，今特捐香油錢參仟元整，特此叩謝。」

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對此，許多網友不禁笑回，「怨念頗深」、「要辦二桌答謝啊！這是多麼值得慶祝的事情」、「我也需要董大爺」、「董大爺因此香火鼎盛」、「如果可以將毒菇遠離生活圈，那我也要去拜」、「哇靠準備香火鼎盛了」、「董大爺進香團開一波」、「董大爺好靈」。

▲女網友捐3千元感謝董大爺。（圖／翻攝自臉書／毒姑九賤婆媳討論區）

說到董大爺，以新北市新莊、泰山、三重等地居民最為崇信，新莊地藏庵（又名大眾廟、大眾爺廟）有奉祀之。廟方指出，董大爺是提督陳化成轅門內奉祀的神靈，據說為「發誓之神」，專司賭咒。

早期信徒若遇爭執、無法決斷時，常到董大爺神位前詛咒發誓，以示己清白，當地人深信，發誓時絕不能說謊，否則必遭報應，甚至會有性命之憂。

至於到了現在，若有遺失的物品，或本來就是你的所有物，但被他人以不正當的方式騙取，都可以到新莊地藏庵拜董大爺。

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