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社會 社會焦點 保障人權

獨／驚悚畫面曝！里長兒無照開大貨車闖禍撞飛行人　她頭破濺血

記者戴上容／新北報導

新莊某里長兒子41歲楊男今年2月22日無照駕駛大貨車，行經新莊中華路口三段時，撞上走在斑馬線行人黃女，黃女頭部重創，至今日仍無法正常活動，黃女控訴，肇事者楊男里長爸爸態度惡劣耍官威，甚至請出資深民意代表想利用職權關說令她感到很無助恐懼！楊男表示，他駕照是4年前酒駕被吊銷，會接受法律制裁。楊男父親說，有向議長蔣根煌請教如何解決，這不是關說。

▲▼ 黃女遭無照駕駛的里長兒撞飛，頭部嚴重撕裂傷，至今不能恢復正常生活。（圖／黃女提供）

▲黃女遭無照駕駛的里長兒撞飛，頭部嚴重撕裂傷，至今不能恢復正常生活。（圖／黃女提供）

據了解，黃姓女子今年2月22日過馬路走在斑馬路上，遭後方無照大貨車駕駛楊男撞上，黃女當場失去意識，頭部嚴重撕裂傷、住院10多天，至今仍有暈眩、無法平衡後遺症。

黃女控訴，肇事者楊男疑似酒駕被吊銷駕照ㄧ段時間，住院時一次都沒有到醫院看過她，還說當天下雨視線不佳，當然會出車禍，有意無意地卸責，無駕照開車撞人沒禮讓行人讓她感到誇張。

▲▼ 黃女遭無照駕駛的里長兒撞飛，頭部嚴重撕裂傷，至今不能恢復正常生活。（圖／黃女提供）

▲▼ 黃女遭無照駕駛的里長兒撞飛，頭部嚴重撕裂傷，身體也有多處傷勢，至今不能恢復正常生活。（圖／黃女提供）

▲▼ 黃女傷勢 。（圖／黃女提供）

「他們還利用職權關說！」黃女也說，曾開過調解會，後楊男透過人來要求再私下協調，但協調後就沒下文了。電話上他爸里長言語間還透露已經請了資深民意代表幫忙協調，最後還兩手一攤說：「那就告吧！」。另外，在養傷期間楊男也問過她保險的事情，應該是有保險的話就不用賠償了吧？過程也找幾人關說，令她感到壓力、非常害怕及孤立無援、不知所措。

記者致電肇事者楊男，他回應，他是4年前酒駕被吊銷駕照，會接受法律制裁。這段期間一直都有持續用LINE關心黃小姐，都有截圖，上個月協調會，兩方談不攏。他已經是成年人了，很有誠意想要解決問題，黃女告了刑事和民事，他們知道一定是要賠償的，最近還賠錢賣了房子想要賠給黃小姐。

楊男父親則說，他們聽說黃小姐是國民黨的人，因此有詢問新北市議長蔣根煌該怎麼處理，他認為這不是關說，近日有很多自稱黃女哥哥的人「我是新莊人許明偉」介入，他覺得很奇怪，兒子跟他選舉何干？

新莊分局證實，該事故發生在2月22日晚間9點多，黃女當時走在斑馬線上遭左轉大貨車撞，黃女已對肇事者提告過失傷害，詳情肇責待進一步釐清。

▲▼ 車禍現場 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 車禍事故現場 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 車禍現場 。（圖／記者戴上容翻攝）

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