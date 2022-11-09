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回家見東西被動過！妹子一查心碎「男友約砲人妻」：她老公也不知道

▲啪啪,恩愛,人妻,摩鐵,女友（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲男友和人妻約砲。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

情侶之間最重要的就是「忠誠」。一名女網友表示，最近回家發現自己的物品被移動過，當下就覺得不對勁，且男友上廁所還經常帶著手機。之後她偷看對方手機的對話紀錄，才發現對方和一名人妻約砲，讓她既心碎又憤怒，但不知道該如何處理，因此PO文尋求眾人協助。

原PO在「Dcard」發文表示，前陣子和男友遠距離，近日回家後發現東西被移動過，當下就覺得怪怪的，但對方解釋是打掃時移動的，她就沒有放在心上了。不過詭異的不只如此，最近男友上廁所都會隨身攜帶手機，且至少要20分鐘才會出來，於是她就趁著對方洗澡的時候偷看手機，「發現他居然在跟一位人妻約砲」。

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原PO表示，從對話紀錄看出來，對方老公也不知道這件事情，且男友還刻意塑造單身的形象，所以才會亂移動她的物品。得知男友亂約砲後，她感到非常生氣，但還沒想好要如何戳破這件事，因此想詢問眾人，「如果遇到這種事會怎麼處理？處理完跟男友的問題，有需要去跟人妻的老公說這件事嗎？」

▲▼性侵，裸女，自拍，約炮，賣淫，外拍，小模，裸照，床，嘿咻。（圖／翻攝pixabay網站）

▲原PO不知道該如何處理和男友的關係。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

不少人看到後紛紛表示，「截圖當證據啊」、「講！然後拍拍原PO，下一個會更好」、「一律分手，這種人到了婚姻還是會偷吃」、「一定要講，不然對方老公也是可憐」，但也有網友認為，「如果妳沒有確切證據，貿然告訴對方老公，會不會有妨害名譽的疑慮呢？至於妳男友，如果確定偷吃人妻，妳直接離開即可，連溝通說破都嫌多餘」。

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