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搭高鐵「弟弟看片嗑零食」狂掉屑！座椅突變深　家長反應震驚他

▲搭高鐵「弟弟看片嗑零食」！座椅突變深。（圖／林長揚授權引用）

▲弟弟在座位上尿尿後，家長也沒有處理，或告知高鐵人員。（圖／林長揚授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

簡報達人林長揚昨搭乘高鐵北上，途中隔壁的弟弟將iPad音量開大看片，同時還吃著零食，邊嗑邊掉屑，後來更直接尿尿在座椅上；在孩子父親的驚呼下，他從睡夢中驚醒，然而父母的應對處理讓他錯愕不已，不禁感慨「希望他們下次可以花點心思處理一下啊！」

林長揚13日在臉書還原事發經過，「今日下午我搭高鐵北上，座位隔壁是個孩子，再隔壁是他爸。一路上孩子就是 iPad音量開大看影片，並喀喀喀地吃零食，除了邊吃邊掉屑屑之外，還會不小心踢我幾下。」

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儘管列車長有請他們將聲音關掉，但孩子先是假意配合，等對方走後又把聲音轉大。無奈的他想說忍耐一下，於是強迫自己入睡，沒想到睡夢中突然聽到一聲驚呼，「你怎麼沒跟爸爸講就尿出來？」

林長揚聞言猛然睜開雙眼，只見那位弟弟站了起來，他爸則一臉驚訝，而高鐵座椅的顏色也變深一大塊，「原來孩子很豪爽地直接在座位上尿尿，並且尿完所有的量才跟他爸講，接著男子帶孩子前往洗手間，而後面一名女子起身，原來是媽媽出現了。」

▲今年有望推出全新iPad Pro。（圖／取自9to5mac）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自9to5mac）

原本他還心想，媽媽真辛苦，負責收拾殘局，結果對方只是來收iPad的，並沒有任何處理的動作，後來父子返回，也沒有要拿面紙或濕紙巾處理的意思，沒多久全家人順勢下車。

他傻眼直呼，「就這樣留下越濕越大片的椅子，以及怕衣服沾到所以縮在一旁的我，後來我趕緊找服務人員說這件事，結束了這場奇遇。在此希望後來沒有人坐到那個位子，也希望這對父母下次可以花點心思處理一下啊。」

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