不意外！人氣業績王iPhone 14 Pro　雙11大熱賣

▲年底換新手機，不少人趁雙11優惠買iPhone 14 pro。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪菱鞠／台北報導

今天雙11，你也跟著開搶了嗎？在各種優惠助攻下，網購業者觀察活動從凌晨開跑後，迅速湧入流量、銷量，買氣是平日的數倍增長，3C家電、日用品、保健品，甚至是黃金金條，都是熱門搶購重點，不過從熱銷榜來看，因應年底換機潮，人氣業績王毫不意外由Apple系列產品拿下，iPhone14、iPad更是熱賣到奪冠。另外，訂單數與業績買氣也揭露了最愛買城市就在「新北市」。

雙11購物節開打，東森購物網ETmall《雙11 Ready購》活動，11日凌晨開始瘋搶，尤其從08:11起整點搶紅包人氣狂飆，最高樂透金1,111枚，截至中午，紅包已搶10萬多組，進站人潮較去年同期成長逾1.5倍，衛生紙等日用商品較平日成長20倍。盤點雙11熱銷品，以保健食品、3C、家電及衛生紙最熱銷，其中Apple iPad 9 64G 10.2吋WiFi 2021榮登銷售第一名，其次是iPhone 14 Pro 256G，前20名熱賣的還有衛生紙，包括倍潔雅、舒潔、春風都有特價，引起消費者搶購。

momo公布雙11正檔買氣，凌晨活動開跑短短10分鐘，吸引的人潮較去年同期成長逾2倍，在活動第一小時00:00～01:00業績創下年增45%、為日均業績42倍，消費者主要鎖定搶買3C家電、生活清潔、母嬰用品等。進一步分享各大品類搶購夯品，包含iPhone 14 Pro、VivoBook 14吋i7輕薄筆電、Roborock石頭掃地機器人、dyson V12智慧吸塵器、幫寶適一級幫紙尿褲、ARIEL 4D超濃縮抗菌洗衣膠囊、大研生醫omega-3 84%德國頂級魚油、桂格無糖養氣人蔘、NEW BALANCE復古鞋、YSL山形紋流蘇配飾斜背包、雅詩蘭黛特潤修護超澎湃組、摩洛哥優油、湛盧咖啡經典手沖精品濾掛式咖啡、光泉全脂保久乳、輝葉COZY FIT垂直律動機、煙波大飯店聯合住宿券、法國Staub圓形琺瑯鑄鐵鍋、WEDGWOOD 100%天絲300織兩用被套枕套床包四件組。

▲momo分享11/11開跑第一時間各大品類搶購夯品，iPhone 14 Pro、dyson V12吸塵器、雅詩蘭黛小棕瓶、大研生醫頂級魚油等人氣爆棚。（圖／momo提供）

雙11買氣旺，Yahoo奇摩購物業績較去年同期雙位數成長，凌晨0點活動開跑後，短短一小時內平台湧入流量為平日的2.5倍、銷量增10倍。站內正慶開跑首2日最熱銷品類Top 5，今年由3C手機、娛樂夯品制霸，前五大排行幾乎由年度3C新機、娛樂電玩遊戲機全面拿下，iPhone 14 Pro Max榮登業績王寶座，其次是從暖慶買氣就一路火的Switch，而通膨刺激金條買氣，要價70萬的10台兩黃金金條夯到拿下第三，熱銷新機Google Pixel 7 Pro和SAMSUNG GALAXY A53 5G也入榜，分佔第四、五名。此外，入冬低溫陰雨加上雙11強檔優惠下，也帶動清淨除濕機品類銷量成長近5倍，成榜外搶購大熱門。

蝦皮購物觀察，站上賣家與各大品牌在雙11紛紛祭出誘人優惠吸客，使得活動開跑兩小時內迅速銷出破千萬件商品，相較平日銷售成長飆升11倍，品類銷售排行榜以「手機平板與周邊」、「家電用品」及「美妝保健」稱霸前三名，其中發現11/11活動0～2點有用戶最高消費超過70萬元，購物清單包括iPhone 13 Pro Max、專業單眼相機鏡頭、變焦鏡組等；另外，雙11檔期內消費力道最強勁的城市排行，以訂單數與業績買氣來看，新北市榮登含金量最高的城市，臺中市緊追在後，台北市與桃園市並列第三。