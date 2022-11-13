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男童搭捷運遭酸「爸媽給你這種爛手機」！一句回應6.2萬人讚爆

▲▼男童一句話回應，讓楊元慶瞬間被治癒。（圖／翻攝臉書／楊元慶）

▲男童一句話回應，讓楊元慶瞬間被治癒。（圖／翻攝臉書／楊元慶）

記者柯振中／綜合報導

溜溜球達人楊元慶日前準備去演講，搭車過程中碰上一名男童，對方手上拿著折疊型手機，看起來螢幕還有裂痕，也因此遭路人質疑「爸爸媽媽怎麼會拿這種爛手機給你用」，沒想到男童的回應，讓他不禁十分感動，貼文曝光後，也有超過6.2萬人按讚、稱讚該名男童。

楊元慶在臉書上分享，他9日前去演講時，搭乘捷運遇上這名男童，男童的手上拿著摺疊機，螢幕看起來還有裂痕，似乎是在瀏覽網路，顯得相當專注。

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這時候旁邊有名女子也注意到，突然對男童開口，詢問「啊你怎麼還在用這種手機？你的爸爸媽媽怎麼拿這種爛手機給你用」，讓楊元慶感到困惑，「等一下…會這樣問的人才奇怪吧？」

▼楊元慶搭捷運時碰到男童，聽到對方的回應後，瞬間覺得被治癒。（示意圖／ETtoday資料照）

▲▼台北捷運。（資料照／記者季相儒 攝）

正當楊元慶困惑時，男童突然開口，回覆該名女子「阿姨好，我覺得手機夠用就好了」，讓他瞬間覺得被治癒，覺得周圍的乘客可能都跟他一樣，在心裡默默為男童比了大拇指，也謝謝男童的一句話，讓他知道弱肉強食的世界中，還有知足的心，「這位小弟弟是我今天的偶像。」

楊元慶的經歷曝光，貼文迅速擴散，至今已有超過6.2萬人按讚，也有不少人感嘆，「這位小弟弟真的好棒哦！現在知足的孩子很難得了」、「非常得體的回應，很多大人都做不到」、「這孩子好有禮貌唷！先問好再回答問題，很棒」、「家教真好！好想認識他的父母，請教他們是怎麼教的。」

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