鐵路便當節拚場！高鐵新菜色搶先曝光　「再抽免費乘車券」

▲台灣高鐵參加鐵路便當節，現場搶先曝光12月啟用的便當菜色及全新盒蓋設計。（圖／高鐵）

記者李姿慧／台北報導

第7屆「鐵路便當節」今(11日)起連4天在台北車站登場，高鐵攜手「高鐵便當」合作廠商高雄空廚參加，現場搶先曝光12月啟用的便當菜色及全新盒蓋設計，穀物界「紅寶石」紅蔾、皇帝豆等本土食材入菜，民眾現場購買滿300元將可抽獎，有機會獲得高鐵免費乘車票兌換券。

「高鐵便當」12月便當菜色主菜延續旅客最喜愛的「香滷肉排」、「香烤雞腿排」及「山藥鮮蔬(素食)」三種口味，因應冬令季節調整，將南投大豆苗、櫛瓜、碧玉筍及屏東皇帝豆新鮮入菜，而山藥鮮蔬搭配的米飯加入產於台東的穀物界「紅寶石」紅蔾，展現對台灣本土農業支持。

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此外，新推出的新版盒蓋，以繽紛撞色的設計帶出現代感，更請來台灣黑熊化身導遊，拿著歡迎旗、拉起行李箱，帶領旅客前往各處景點，呼應「搭高鐵・遊台灣」。

▲台灣高鐵參加鐵路便當節，現場搶先曝光12月啟用的便當菜色及全新盒蓋設計。（圖／高鐵）

台灣高鐵表示，「鐵路便當節」攤位設於鐵道同業區，攤位除可買到三款「高鐵便當」外，也同步販售各種熱銷的「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」聯名商品，現場購買還享獨家加購特價，此外還有高鐵聯名紀念品福袋，每袋只要500元，內含價值超過千元商品。

高鐵公司指出，為感謝旅客對「高鐵便當」支持，只要展期在會場消費，憑高鐵攤位當日發票累計每滿300元，即可獲得1次抽獎機會，獎品有高鐵免費乘車票兌換券、高鐵聯名筆記本、高鐵聯名自動鉛筆、高鐵聯名盥洗包、高鐵聯名護照包。