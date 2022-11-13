雲林20歲男遭刺死！兇嫌曝動機：不滿友人騎車自摔遭嘲笑

▲黃男不滿陳男嘲笑他朋友騎車自摔，相遇時再次爆發口角糾紛，引發殺人案 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻、劉人豪／雲林報導

雲林古坑鄉昨(12日)發生一起殺人案，20歲黃姓男曾嘲笑陳姓男子的友人騎車自摔，2人相遇時再次爆發口角糾紛，陳男拿刀刺殺黃男，黃男送醫後宣告不治，全案依殺人罪嫌將陳男等2人移送雲林地檢署偵辦。

▲現場遺留拖鞋、口罩等物品。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方12日晚間23時許接到報案，稱古坑鄉149線桂林路旁有人遭砍傷，警方趕到後發現傷者黃男遭人刺傷倒在路旁，救護人員到場發現黃男失去呼吸心跳，身上前後有多處刀傷，送往台大醫院斗六分院急救後宣告不治，致命傷檢方要再進一步相驗確認。

▲陳男持刀攻擊陳男，現場遺留血跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方於現場立即逮捕陳男，陳男坦承持刀刺殺黃男，在附近草叢尋獲遭丟棄之兇刀1把，並將其他5名在場人士一併帶回詢問及釐清案情。

▲警方昨獲報後立即趕往現場 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據了解，陳男指出，昨日晚間在案發地與黃男不期而遇，黃男因之前曾嘲笑他友人騎車自摔，因此相遇時再次爆發口角糾紛，之後取出刀械刺殺黃男。訊問後，全案依殺人罪嫌將陳男（22歲）、吳男（23歲）等2人移送偵辦。

斗南警分局呼籲，遇有任何糾紛，請勿衝動，任何不法行為警方均將嚴正法辦以維社會治安，提醒民眾切勿以身試法，另有發現不法可直接撥打報案電話110向警方檢舉。

▲聽到發生殺人案，附近民眾都嚇了一跳 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）