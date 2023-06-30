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魔術店老闆成偽鈔大亨！　印1.2億「XD」千元假鈔...主嫌重判6年

▲廖姓主嫌依偽造幣券罪處有期徒刑6年，並追繳其不法所得；全案仍可上訴。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾警分局副分局長李志文帶隊動員前往高雄朱姓男子處所，查獲一萬多張千元、百元、伍佰元之偽鈔。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林去年12月底陸續傳出有加油站、外送員、攤商收到千元假鈔「HR484268XD」，雲林檢警調組成專案小組，查獲1.2 億偽鈔證物破案，雲林地方法院今（30）日一審宣判，廖姓主嫌依偽造幣券罪處有期徒刑6年，其餘共犯分別判處3年4個月至5年8個月不等有期徒刑，並追繳其不法所得；全案仍可上訴。

去年12月一名計程車司機收到假鈔後並未受騙，而且主動報警，加上接續傳出有多人收到「HR484268XD」偽鈔，「XD偽鈔集團」才曝光，警方報請雲林地檢署啟動偵查，陸續逮捕廖姓主嫌等其他共犯，雲林地檢署今年2月依妨害國幣懲治條例將廖嫌等7人提起公訴，經雲林地方法院審理今日審理終結宣判。

廖姓主嫌與妻子楊女經營魔術店，指示洪男排版、設計，僅鈔票上「中央銀行」旁2個紅色小印章處改為模糊的玩具銀行，其餘正反2面均與真鈔相同的新台幣。合議庭調查，廖男在購物平台及自營的魔術店，將偽鈔持續販售予其他人。此外，朱姓男子以每張1元的價格向廖男購買印章版偽鈔，轉手以每張7元的價格在網路上賣出。

中央銀行發行局發函認為，緝獲的偽鈔外觀、尺寸、顏色皆與鈔券相似，假冒真鈔意圖明顯，雖將官章改為「玩具鈔票」然卻十分微小隱蔽難被發覺，甚至連發行銀行及印製廠等字樣一字未改，假冒真鈔意圖明顯，足對現金交易安全構成威脅。

合議庭審酌，廖姓男子等人假藉製作玩具鈔、魔術道具或教學用品之名，委託印製廠將偽鈔設計圖檔輸出製成印版後，大量印製，透過電商平台公然販售，強調仿真度高，藉以誘使不法或投機人士購買供行使之用，從中牟利，目無法紀，嚴重敗壞社會風氣，已有無辜商家及民眾受害，因此從重量刑，遏止歪風。

判決指出，主嫌廖男依共同犯偽造幣券罪，處有期徒刑6年。主嫌妻楊女依偽造幣券罪，處有期徒刑5年8月。排設計之洪男依偽造幣券罪，處有期徒刑5年6月。將偽鈔檔案送印刷廠之李男依偽造幣券罪，處有期徒刑5年2月。向主嫌購買假鈔轉賣的朱男依交付偽造通用紙幣罪，處有期徒刑4年2月。持假鈔購物的黃男、張男依行使偽造通用紙幣罪，分處有期徒刑3年6月、3年4月，全案可上訴。

▲廖姓主嫌依偽造幣券罪處有期徒刑6年，並追繳其不法所得；全案仍可上訴。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「地下中央印製廠」千元偽鈔集團，查扣1.2億偽鈔相當壯觀。（圖／記者蔡佩旻攝）

 


►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►全台流竄XD假鈔來自印刷廠　「製造3人組」原為假鈔道具商

►「地下中央印製廠」曝！檢警抄出1.2 億假鈔　百元KY版也來了

►雲林外送員、運將慘被騙　持有60張XD千元偽鈔...2嫌收押

►雲林出現「假鈔流竄」　受害外送員PO網：別像我笨死了

 

 

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