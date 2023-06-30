劍湖山大飯店「東南亞美食節+啤酒嘉年華」登場　主廚教你這樣吃

記者蔡佩旻／雲林報導

迎來盛夏炎暑，劍湖山渡假大飯店即日起推出來自越南、泰國、印尼、新加坡、馬來西亞等國東南亞風味菜色，蔚藍西餐廳精選二十多道菜色輪番登場，並搭配知名酒廠推出「啤酒嘉年華」，用酸辣好滋味及透心清涼啤酒來為遊客消暑降火氣。西餐主廚陳世霖表示，青木瓜絲沙拉搭配香脆蝦餅絕對開胃。

▲劍湖山渡假大飯店東南亞美食上菜，消暑啤酒清涼整個夏天。（圖／記者蔡佩旻攝）

劍湖山渡假大飯店自總經理曾慶欑上任後，在每一季都會推出不同主題美食，在結束4至6月的藥膳食補後，即日起至９月底推出「東南亞美食節及啤酒嘉年華」。曾慶欑表示，高溫炎熱易讓人食慾不振，而東南亞美食囊括各國多元且精彩的菜色，各種廠牌生啤酒可供選購，絕對胃口大開。

▲東南亞美食蝦醬黃金魔鬼蛋、紅油鴨掌、情人果等新菜色，讓人垂涎欲滴。（圖／記者蔡佩旻攝）

飯店主廚以雲林在地食材，融合東南亞的異國料理方式及調味，用快樂豬肋排加莿桐蒜頭搭配藥材熬煮成新加坡肉骨茶、印尼國菜美稱的巴東燉牛肉，還有香辣可口的馬來辣炒螃蟹及清新酸爽的泰式檸檬魚、新加坡香蘭葉嫩雞...等二十多道特色料理，會在每一天的午晚餐輪番上場。

▲劍湖山渡假大飯店主廚陳世霖介紹本季東南亞美食，巴東燉牛肉、泰式檸檬魚等。（圖／記者蔡佩旻攝）

主廚陳世霖指出，百道料理一時琳瑯滿目，大家可以從青木瓜沙拉先享用，酸甜微辣首開脾胃，接著冷菜有蝦醬魔鬼蛋與新加坡香蘭葉嫩雞、沙拉挑選喜歡的口味醬、熱菜熱湯後先吃水果再吃甜點冰淇淋，除了餐間搭配啤酒，最後來杯咖啡慢慢享受悠閒時光。

▲劍湖山渡假大飯店從蔚藍餐廳至中庭麵包坊的各式糕點麵包，全出自資深烘焙師章振坤之巧手。（圖／記者蔡佩旻攝）

劍湖山渡假大飯店即日起至九月底，平日午餐每人只要$700元+10%，除享用豐盛的異國風味自助餐，飯店在不同客群也推出相應的個別優惠。為感謝顧客長期以來的支持，飯店推出了限量超值午餐券CP值超高；7樓「禪園中餐廳」主廚以古坑特產蜂蜜、苦茶油、香菇、竹筍、咖啡、茶葉...等食材，推出極具地方特色風味的古坑六寶美食合菜，四人一桌只要$2800元+10%，也是來雲林不可錯過的特色餐點。

▲劍湖山渡假蔚藍餐廳位置寬敞舒適、大面積對外窗使陽光自然灑入，令人舒心愜意。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲主廚陳世霖指出，一進來可以先從泰式青木瓜沙拉優先食用，微辣微酸開脾胃。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲各式冷菜除了口味鮮美，在食材配色上也相當講究。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲泰式檸檬魚、泰式椒麻雞、新加坡肉骨茶等，讓遊客如置身東南亞享受酸辣風味。（圖／記者蔡佩旻攝）