選戰進入倒數！　桃園3名在野市議員候選人共乘選舉戰車嗆「他」

▲桃園3名在野市議員候選人共乘選舉戰車嗆「他」。（圖／擷取自曾妍潔臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

2022選戰進入倒數，桃園市議員選戰中壢、平鎮兩區國民黨、民眾黨和新黨市議員候選人謝克洋、曾妍潔、游智彬3人，11日一起共乘一輛選舉戰車，向行經重要街道，進行掃街拜票的民進黨桃園市長候選人鄭運鵬車隊大聲嗆「中國鵬、人民幣香不香…」，為選戰拉高對峙氣氛。

曾妍潔臉書Po出3人一起站在選舉戰車上，向行經的鄭運鵬宣傳車嗆聲的影片，引發支持網友熱議紛紛留言：「慈悲沒有敵人，敵人沒有慈悲，當執政黨挾著執政資源，掌握媒體，只有用衝撞的，才能讓人民明白手中的每一票都是自由的，桃園的在野聯盟，加油！」、「政治人物別忘了，你們不是只代表自己，是代表一群人，哪怕你代表弱勢的一方，也要挺直腰桿大聲喊出每一個人的心聲。」、「既然媒體都被封鎖，那麼只有走上街頭衝撞，抗爭從來不是溫文儒雅，加油！」

「太好笑了…我的媽！選舉選瘋了」、「在野這批年輕人好棒！新思維，有理想…」、「態度該硬時就該腰桿挺直大聲喊出來，其實這樣很舒壓！」、「平鎮神力女超人，台灣民眾黨的戰將」…

不過也有網友以「身為民眾黨員的我，完全不贊成用這種方式」回應，但曾妍潔強調「偶爾還是要硬起來，不能一直軟趴趴，但該端出的牛肉還是要有！我能拿筆，也能拿麥克風，不畏懼才能為民發聲啊，對吧？」