不甩侯市府不借場地造勢　林佳龍堅持：選前之夜在區運路不見不散！

▲民進黨凱道造勢晚會，新北市長候選人林佳龍發言。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨12日晚間在凱道舉行「為台灣鼓舞」凱道造勢晚會，近期選前之夜區運路借調問題成為爭議，新北市長候選人林佳龍表示，明明板運路沒人要借，卻又被佔走了，黑箱作業、球員兼裁判，但集會結社是憲法保障人權，只要做好交通計畫、確保互相不干擾，「選前之夜在區運路不見不散！」

林佳龍表示，自己剛從新北市來，國民黨正在板橋第一運動場前面的廣場辦活動，他們佔17年了，旁邊有一個區運路，競總看那邊沒人要借，卻又被佔走了，黑箱作業、球員兼裁判、為侯友宜量身定做。

林佳龍指出，8年前立法院長游錫堃參選的時候一樣被打壓，集會結社是憲法保障人權，只要做好交通計畫、確保互相不干擾，「選前之夜在區運路不見不散！」

林佳龍表示，自己曾經提出下辯論戰帖，但新北市民沒有台北市民的福氣，侯友宜只願意政策說明會、各說各話，侯友宜跳針、藍營小雞跳腳，要透過人民的力量，兩個禮拜後讓17年未政黨輪替的新北市大翻新。

林佳龍指出，過去重北輕南，什麼好康都要佔，這幾年民進黨執政中南部縣市蓬勃發展，桃園跟基隆也蓬勃發展，但台北跟新北市原地在空轉，透過這次選舉翻轉首都圈，換人換黨做看看，這是民主重要精神，做不好就換人，民進黨推出的陳時中跟林佳龍絕對能翻新雙北。

林佳龍指出，侯友宜在新北市12年，現在連選舉公報都只會畫漫畫說「侯侯做事情」，自己送一百多項政見，他卻只會說安居樂業，在媒體雜誌的評比中，新北市已經六都吊車尾，治安掉到第17名、公安掉到第12名。

林佳龍批評，這麼多事件，侯市長只會說絕不放過任何一人，但新北市治安大家都看到了，有警察在辦公室被打、還有警察跑去打路人，天下大亂，恩恩案一個喪子父親需要真相，「給個真相這麼難嗎？侯友宜連面對的勇氣都沒有，怎麼有改變的勇氣！」

對於新北選戰，林佳龍指出，選林佳龍跟選侯友宜絕對不一樣，林佳龍當選保證做4年，侯友宜當選絕對半年就落跑，「拒投半年市長！侯友宜流的是國民黨血液，是威權統治執行者，我是民主運動先鋒，這個選擇很清楚！」