藍營曝桃園市圖總館擅做二工夾層？　市府：開罰廠商限期改善

▲宣稱全台最美圖書館的桃園市立圖書館新總館，尚未落成啟用，卻被藍營陸續踼曝施工等爭議情事。(圖／記者楊淑媛攝)

記者楊淑媛／桃園報導

國民黨桃園市長候選人張善政競選總部發言人凌濤，12日針對桃園市立圖書館新總館營運廠商，在未申請變更設計核可下，竟擅自二次施工，進行夾層違建情事，質疑營運廠商竟在尚未通過市府核准就偷跑，市長鄭文燦有假審核、真偷渡，私相授受之嫌？否則廠商豈敢冒著會被拆除的風險，花費大量成本、涉嫌違法擅做二工夾層。

▲▼藍營議員詹江村踢曝市圖總館擅做二工夾層？（圖／擷取自詹江村臉書）



凌濤表示，市總圖工程過去市府在消防勘驗、使用執照還沒通過之時，屢次壓下、延後開幕日期，給基層稽查人員造成莫大壓力。後來因改善未果一延再延達三次之多，甚至曾公開放話說11月5日就要試營運。最終又改口，要再延到12月中才開幕，這次又被爆出沒通過審核就先二次施工，為何廠商如此大膽又那麼急？是不是受到市府的壓力，硬要在選舉前開幕？還是不顧市民安全，只想到選舉？這些都是鄭文燦市長無可迴避的問題，必須跟外界交代清楚。

凌濤說，市總圖才剛爆出營造廠商委託的多媒體公司，涉嫌違法轉標給行政院長蘇貞昌的女兒蘇巧純「二三設計」，蘇貞昌違背自己的承諾參與政府標案。再加上此刻被爆出的違法施工夾層案，究竟還有多少陰暗角落被隱匿、掩蓋？營運包商跟鄭文燦又有什麼樣的私人關係，這些鄭文燦市長有責任立即公開講清楚，不能等到被外界踢爆後才切割、迴避。

凌濤痛批鄭文燦市長成天拚輔選，八德羽球館甚至鬧出天花板塌落，被國際媒體CNN報導，面對桃園市民關心的八德國民運動中心總體檢、桃園區國民運動中心游泳池修繕案、中壢詐騙囚禁案治安惡化、鐵路地下化四項先期工程標案多次流標，漠不關心，市民都看在眼裡，凌濤呼籲鄭文燦不要為了搶救鄭運鵬慘澹的選情，把自己的名譽、桃園市民關心的治安、重大建設安全，通通賠了進去。

針對市圖總館二次施工情事，市府文化局表示：一、富晟國際開發公司已併同變更使照送件申辦增建建造執照中，經會勘確認該公司未經本府核准逕自施工部份，建築管理處將依規定開罰廠商，本館亦依委託營運管理契約規定處以罰鍰並限期改善。

二、有關影城棟變更影廳座位數及增建樓地板面積，已獲財政部推動促參司於111年4月20日以台財促字第1112551139號函釋於符合建管法令情況下，符合促進民間參與公共建設法相關法令。三、本館均依照相關法規及促參合約要求並監督O T廠商確實遵守法規，有任何違規事項絕不寬貸。