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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

斥對手仇恨動員撕裂社會　陳時中：給我一個機會一屆補8年

▲民進黨凱道造勢晚會，臺北市長候選人陳時中發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨凱道造勢晚會，台北市長候選人陳時中發言。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

民進黨12日晚間在凱道舉行「為台灣鼓舞」造勢晚會，為今年選舉首場雙北聯合大型造勢活動。陳時中致詞時表示，過去給了國民黨16年大家不滿意、給柯文哲8年也失望了，「他們不做，給我來做」。陳強調，自己的字典裡沒有「仇恨」，動員仇恨並非大家期待的政治，一個市長可以改變一個城市的命運，「給我陳時中一個機會，1屆補8年」。

陳時中登台致詞前，受到台下支持者熱烈歡迎，還有人高喊「我愛你」，他也大方回應「我也愛你們」。面對支持者高呼「市長好」，他則笑回，「2個禮拜後，我們再大聲來喊」，並與全場5萬名支持者一起大喊「一定會贏」。

陳時中說，這次是24年來最有希望的一次，24年來台北的進步不夠快，不只輸給韓國的首爾、東京，連周邊縣市都進步比台北快，這樣可以嗎？台北不能原地踏步，「我要選市長，因為這裡是我的家，我希望我的家更好」。

陳時中表示，參選以來每天跑行程，跟大家一樣每天塞在車陣、用公共廁所，聽大家說商圈沒落，「台北市有最優秀的公務員，施政滿意度不應該吊車尾，台北值得更好，給我一個機會來拚好不好？」

「過去24年，給國民黨16年去拚，大家不滿意；給柯文哲8年，結果也失望了，他只想選總統。」陳時中說，他們不做，給我來做，一個市長可以改變一個城市的命運，剛剛高雄市長陳其邁說高雄讓他2年拚4年，「給我陳時中一個機會，1屆補8年」。

▲民進黨凱道造勢晚會，臺北市長候選人陳時中發言。（圖／記者林敬旻攝）

「我一定會拚贏國民黨、幫民進黨拚贏，幫台北市找回喪失的光榮！」陳時中說，這是他第一次參選，選了才知道選舉殘酷，本來有心理準備，但沒有想到嚴重到這地步，「我感受到，選舉有競爭，但不能選到人性都不見，為了短期選舉利益挑動仇恨也不能做」。

陳時中表示，過去一段時間在地方提出一些政見，就是要跟支持者說，「陳時中的選舉就是政策的直球對決，我希望我的對手跟我辯論政策，討論怎麼樣能讓台北市變得更好」。陳說，對手似乎對這些都沒興趣，也不愛回應，現在對手只剩三招，「第一招是疫苗、第二招也是疫苗，第三招還是疫苗，好像在講笑話」。

陳時中現場問打過三劑疫苗者有多少，從AZ、BNT、莫德納問到高端，「今天還在吵到疫苗打不到，但肯打的人都打過了，因為大家配合防疫才會成功」；對手還在說口罩之亂，口罩可以做到國際外交，是很成功的政策；疫苗兩劑接種率超過9成，這是很好的成績，也是大家配合，讓台灣在世界防疫史上被看到。

「我的對手到現在還在說疫苗，不知道聽不到？還是聽不下去？」陳時中說，網路資料都可以查，大家不要睜眼說瞎話，理性的人用理性的方法處理問題，科學問題留給科學，現在看到疫情要結束的出口，大家都很高興，只剩下少數的人被困在仇恨情緒之中，「這就是我說的裝睡的人叫不醒」。

陳時中表示，要仇恨情緒上解脫開來，不然對自己的身體不好，保重身體比較要緊，「不要因為要攻擊我，抹煞全台防疫人員的努力」，之前說要做國產疫苗現在又罵成這樣，這段時間疫情的時候，「為了撕裂台灣，把因疫情而失去生命的死者拿出來消費，很不應該」。

「只會挑動矛盾、動員仇恨，只為了短期選舉利益，傷害國家利益，這不是善良的政治，也不是大家所期待的政治。」陳時中說，這些人會為了私心，把未來城市的發展和國家利益拋棄。

陳時中表示，選舉已經走到最後階段，選舉最後2周，對手還在挑動仇恨，用棄保謠言動搖支持者，「我很多朋友很緊張，你有沒有招？我說，我就是誠實面對、回歸市政，做我自己，別人要出奧步，我們要做市長的人不能這樣」。

「我們要選市長是要讓大家更好，要爭取更多市民支持。」陳時中強調，下班內湖塞車要有人改善、都更要有人來做、社宅太少要有人來蓋；台北要走向國際的舞台，要有人來領導；中央和地方如何合作加速發展，也需要有人來解決，「台北的發展有很多問題要解決，如果只能停留在過去，台北的未來該怎麼辦？」

▲民進黨凱道造勢晚會，臺北市長候選人陳時中發言。（圖／記者林敬旻攝）

「我們要用選票終結這樣的情況。」陳時中說，他跟對手不一樣，他的字典裡沒有仇恨，「我從政，是因為我相信我來做可以比他們更好；我從政，是因為我相信如果政策不能照顧人民，就沒意義了」。

陳時中表示，最後2周，對手不會改變策略，攻擊只會越來越激烈、仇恨動員會越來愈多，社會會因此而撕裂，「請大家不要懷疑自己，我們的信念沒有錯，政治就是在追求良善，我們不會為了短期利益撕裂社會」；再來，請大家不要分散力量，集中支持他、集中支持他後面的議員候選人。

「我們是一個有品牌的團隊，給我們機會，我們一定讓台北脫胎換骨。」陳時中說，我們是台灣人，我們愛這土地、愛台北市，不要因為選舉仇恨對方的支持者，選舉是一時的，國家的未來發展才是永遠的。

最後，陳時中要在場所有人手牽手，這代表大家是愛台灣，不會為了選舉撕裂台灣，永遠大家都是手足，「不管選舉如何競爭，我們都是同一國的，我們有共同目標，要讓台北市好，台灣共好」，不要動搖信念，堅持自己的信念、不要懷疑自己，把票投下去，「不要仇恨對方，這就是我們跟對手不一樣的地方」。

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