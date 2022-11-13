宣傳影片「合成」引熱議　高虹安：郭台銘同意授權

中央社

民眾黨新竹市長參選人高虹安12日下午發布一段和郭台銘同框的政見宣傳影片，卻遭質疑是用合成的。高虹安陣營發聲明表示，有獲得郭台銘授權同意使用片段。

媒體人黃光芹在臉書貼文表示，郭台銘2020年總統大選只玩了一半，突然打退堂鼓，而高虹安因緣際會從了政，成為民眾黨的不分區立委，如今高虹安深陷選戰泥淖，郭台銘均冷眼旁觀、不動聲色，於情與義都說不過去。

高虹安12日接受媒體聯訪時被問到「對於黃光芹說郭台銘冷眼旁觀的看法？」高虹安回應，郭台銘在選舉過程中都給她許多鼓勵跟打氣，並說下午會公布「跟郭董一起的影片」，希望可以打破傳言。

▲高虹安與郭董合拍的政見影片。（圖／高虹安競選辦公室提供）



然而，影片一出，就遭到新北市中和區市議員參選人李正皓在臉書爆料，稱影片是合成的，認為「合成」與「合體」在政治的意義完全不一樣，高虹安用合成的方式來證明郭台銘有力挺，得到的是反效果與更多疑問。

高虹安競選團隊發聲明表示，高虹安提出「0到6歲市府養」競選政見，即源自當年多次與郭台銘討論的「0到6歲國家養」政策，郭台銘相當支持高虹安所提政見能在新竹市延續、落實，因此授權同意高虹安使用2019年競選宣傳影片片段。