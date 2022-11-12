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二十大後首場大選！　蔡英文：讓國際肯定台灣堅持民主決心

▲民進黨凱道造勢晚會，總統蔡英文發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨凱道造勢晚會，總統蔡英文發言。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨12日晚間在凱道舉行「為台灣鼓舞」造勢晚會，總統蔡英文一出場支持者反應相當熱烈，蔡指出，這是中共二十大後台灣的第一場選舉，受到全球關注，每一個決定都影響世界如何看待台灣，民進黨執政6年多來，守住民主，沒讓台灣變香港，守住疫情，沒讓台灣變武漢，這一票必須無比慎重，要讓國際再次肯定台灣堅持民主的決心。

蔡英文表示，2020年選前之夜同樣在凱道，「我們告訴全世界，台灣人有捍衛主權、守衛民主決心，我們一起做到，去年四項公投前一晚，也是在這裡拜託大家，穩住國家發展的方向，繼續往前走向世界，台灣確實做到了。」

蔡英文指出，此刻大家心中既期待又緊張，2個禮拜後手中的選票將決定國家命運，很多人對選戰中的紛擾感到厭煩，但要對民主有信心，不論過程如何，都要記得這一票必須無比慎重。

蔡英文指出，看到陳其邁就會想起2018年那場挫敗，陳其邁的對手用「又老又窮」抹滅市民對城市的光榮感，那次他們成功了，但很快高雄市民發現，一個只有情緒動員、沒有中心價值的市長只會帶來城市倒退，高雄人很辛苦，兩年投了三次票，才讓高雄回到正確軌道，「所以投票一次就要投對人！」

蔡英文表示，2018年選戰民進黨遭遇挫折，改革跟堅持雖然過程艱辛，但都走在正確道路上，有些政黨選擇少做少錯，但民進黨不是那樣的政黨，我們是做事的人，即便是逆風中都堅持理想，民進黨就是努力做事，回應人民期待跟託付。

對於年底選戰，蔡英文指出，明年度中央總預算將是史上最高，中央要為人民做很多事情，需要地方政府的配合才能達到期待效果，我在中央做好國防，地方也要做好民防，我做好2050能源轉型規劃，只要地方跟中央合作，就能夠加速能源轉型，就能照顧更多人民，若地方欠缺執行力，中央再好的政策都沒用。

蔡英文表示，這是中共二十大後，台灣第一場選舉受到全球關注，每一個決定都影響世界如何看待台灣，2020大選817萬堅持改革的選票，讓國際再次肯定台灣堅持民主的決心，當2018年民進黨面臨挫敗，中國視為可以予取予求的訊號，不到兩個月就推出一國兩制台灣方案。

蔡英文指出，現在有些人卻為了選舉扭曲事實，說投民進黨就是投給戰爭，蔡英文執政以來遵守承諾維持現狀，國際社會從未把台灣當作破壞現狀的一方，相反的更多國家把台灣安全視為國際穩定關鍵，台灣對自由民主的堅持不是對任何人的挑釁。

蔡英文表示，台灣堅持民主自由，更沒有讓走進香港中聯辦的人成為總統，身為總統，自己的使命就是用盡一切努力，讓台灣是台灣人的台灣，11月26日我們再次挺身而出，更堅定的捍衛民主，讓世界更支持台灣。

蔡英文指出，防疫兩年多的日子挑戰跟批評沒有少過，但陳時中扛住壓力，走在第一線也不曾為自己抱屈，他向受到防疫措施影響的人們道歉，也為辛苦的醫護跟警消落淚，衛福部長期間更推動從小到老的社福政策，台灣首都需要陳時中這樣溫暖、會做事、願意溝通又有肩膀的市長，台北市換過幾個不同政黨的市長執政，卻沒有越來越好，但台灣首都值得更好。

蔡英文表示，11月26日這一票我一定投給林佳龍，林佳龍一直都認真負責、為人民需要做好準備，新北近4百萬人口，有最好發展潛力，卻一直看不到新的格局，因為新北市缺一位全心全力為市民打拼的市長，林佳龍有歷練、格局、國際觀，他一定能讓新北大翻新。

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