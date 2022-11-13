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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「叛逆」來自於從小被霸凌！堅持為弱勢發聲的劉建國　「下架家族政治」背後的心酸血淚與希望

▲▼劉建國,家族政治,2022九合一大選,2022雲林縣,2022雲林縣長。（圖／資料照）

▲劉建國出身貧寒，在艱苦的成長過程中，他深刻體會弱勢群體的需求，「看到他們就像看到我自己」。（圖／資料照）

政治中心／雲林報導

「如果我有能力，一定要幫助弱勢！」說出這句話的，正是2022年民進黨派出的雲林縣長候選人、現任立委劉建國。與大多立委最不同的地方是，劉建國出身貧寒，在艱苦的成長過程中，他深刻體會弱勢群體的需求，「看到他們就像看到我自己」。也是這份雞婆的正義感，造就他俠義江湖的個性，讓劉建國走上從政路，更培養出他心中政治工作者應該要的「雞婆跟臭屁」特質。面對制霸雲林多年的「張家派」國民黨候選人張麗善，劉建國喊出「下架家族政治」，深信雲林縣民最終的選擇是理智的，選民選到好的人，政治人物就能把好的政策端出來，他會用新思維、新作為、新行動力，共同打造「新雲林」。

與逆境共處，決心實現目標

劉建國年幼時父親因意外驟逝，談起此事，劉建國哽咽的說，因交通意外，父親協助障礙排除不慎從高處跌入高灘地，雖有立刻送往醫院救治，但很不幸的父親仍撒手人寰。當時年僅35歲的母親，身兼父職扛下守護全家的重責，一家人擠在低矮的土角厝，全靠母親打臨工，賺取微薄的薪水生活，為了養家，不管再怎麼艱苦的工作，母親都會拼命接下。身為家中老么的他，常常騎著腳踏車到宮廟領救濟品，不論是米、棉被、沙拉油、醬油，小紅包都領過，劉建國回憶起那段苦日子，一切都歷歷在目，無論在劉建國的成長過程亦是政治人生裡，他的母親都扮演最重要的角色，「她是我心中的Superwoman」。劉建國坦承，在單親家庭裡長大的他，青少年時期確實比較叛逆，他曾親耳聽過，同學在背後偷偷指著他嘲諷，「那個沒有爸爸的」，就連學校老師，本應為人師表，言行身教都對學生扮演重要角色，卻因為他是單親背景認為劉建國「沒有靠山」，時常受到不公平的對待，劉建國苦笑的說，「這種歧視問題層出不窮」。

因為在逆境中成長，看盡各式人情溫暖，造就他俠義江湖的個性，誓言「絕不向錢看」。劉建國身為受惠者，他深刻知道被幫助者的需求，也體會過社會對於弱勢團體投射的異樣眼光，劉建國謹記這種感覺。他從政的念頭，就是立定幫弱勢出頭，所以在他擔任衛環委員時，任內就推動《社會救助法》、《身心障礙者保障法》、《特殊境遇家庭扶助條例》等修法。劉建國說，這些法條與自己的成長背景息息相關，他認為衛生福利暨衛生醫療，對窮鄉僻野的雲林來說資源相當貧脊，而修定法律能讓制度更健全，能使弱勢團體的保障更長久。除此，雲林也最需要的長照醫療，在中央近幾年的大幅增加預算下，劉建國爭取的「國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心」也將落腳雲林虎尾，同時也提升雲林縣醫療量能，期盼將雲林打造為醫療照顧重鎮。

臭屁是正義感，雞婆能保熱情從政

這次挑戰雲林縣長大位，不只是對抗一人，他的主要對手拼連任的張麗善。在2018年雲林縣長選舉結果中，以53.8％的得票率打敗了民進黨候選人李進勇成功入主雲林，而其背後的「張家派」制霸雲林30多年，不只雲林，台灣政壇界及商會組織長年都有張家人的身影，政治背景盤根錯節，劉建國直指「張家勢力不亞於台中顏家」。劉建國指出，攤開檢視張麗善4年前參選提出的政見，如今不是決策錯誤，就是跳票，雲林沒有時間再多等8年，民進黨中央力拚拉回「濁水溪防線」，劉建國與前雲林縣長蘇治芬共同整合出「山海連線」，兩人的合作也破解外界質疑不合的傳言，一同爭取雲林鄉親的支持，盼能終結張家主宰雲林的政治力量，一起贏回雲林。

看似艱困的戰爭並未讓劉建國卻步，畢竟他常給外界「叛逆」的印象。2021四大公投案，民進黨團總召柯建銘當時疾呼「黨團同仁一致投票」，在萊豬相關命令上，處理《學校衛生法》部分條文修正草案時，劉建國說，前朝主張的內容，與要修的內容相同，認為不應該如此操作，進而投下棄權票，後續雖遭黨內祭出停權三年、黨員身分停權一年的處分，但他強調，「棄權並不是錯的事情」。當時外界傳聞柯建銘向他施壓，事實上是他嘗試與黨內高層溝通，很可惜未得到共鳴，面對種種傳言，劉建國僅回應一句「我一切泰然」，其餘不願多說。

立法院在2019年三讀通過同婚專法，台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法的國家，在婚姻平權的道路上邁進一大步，但對於保守的雲林來說，同婚議題使鄉民感到相當衝擊。2020年總統大選前夕，劉建國上台前，幕僚及黨部的同仁再三叮囑他：「千萬、千萬不要提同婚，這個議題在鄉下沒有市場、沒有票的！」在反對的浪潮逐漸高漲，劉建國仍堅決力挺同婚，那一陣子雲林出現大批攻擊同婚的布條，他在臉書寫下，「你值得這世界溫柔對待。」劉建國用他的方式回應大眾的不滿，他說，同婚議題的核心是人權，每一個人生而平等，他最不待見同志群體受到社會的壓迫與歧視。

「一張票一世情」，劉建國感性的說，近日因勤跑地方拜票，將他臉上曬出很深的口罩痕。他多次反複強調，政治工作者應該要有「雞婆跟臭屁」兩特質，「臭屁就是正義感，而雞婆才能保有熱情從政」，所以他總是臭屁地告訴支持者：「你支持我，我保證讓你找得到、看得到、幫得到」，為了實現這句承諾，劉建國多年來都親力親為，他非常努力回應選民的期待，希望能走到雲林每一個角落，用心服務爭取建設，聽取基層民眾聲音，期盼能翻轉雲林，重回綠色執政。

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