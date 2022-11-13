詐選舉賭金　319槍擊案大翻盤！組頭全跑路

▲詐團秀出大筆現金，提供賠讓率當參考，強調要發財看這次，不過民調高的候選人賠率被拉高，疑似想製造賭客穩贏假象。（圖／CTWANT提供）

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熱門選舉竟被詐騙集團當成幌子，騙賭客下注匯款！高雄檢警日前查獲詐騙集團以「縣市長下注及民調」在臉書上假借選舉賭盤招攬賭客，全案仍在追查中。經查，包括2004年總統大選時319槍擊案、2018年九合一大選台北、新北市長大熱門，賭盤均百億元起跳，但選舉結果卻讓組頭慘賠，出現「跑路潮」。

2022年底縣市長大選逼近，法務部日前召開記者會，公布從今年1月起至10月底止，全國檢警查緝選舉賭盤已實施3波專案行動，共查獲1120件、4809人，查扣賭金9217萬9501元。

據了解，高雄檢警查出詐騙集團假冒地下賭盤，騙賭客下注，詐團在臉書上「縣市長下注及民調」名義開團，再將賭客轉移到LINE群，該賭團為取信賭客，不僅開出六都縣市長選舉賠讓率以及下注支數「催業績」。

詭異的是，該集團刻意拉高部分縣市當選機率較高的熱門人選賠率，讓賭客感覺可以穩賺不賠，藉此誘騙賭客下注，且檢警追查發現該集團上線時的網路IP位置都在國外，明顯是詐騙。

▲法務部日前宣布選前全國檢警查緝選舉賭盤實施3波專案行動，共查扣賭金9千餘萬元。（圖／CTWANT提供）

本刊調查，選舉賭盤大多在中南部鄉下地區，有些六合彩、賭球等地下簽賭站在選舉期間就會「兼」開賭盤，不過由於賭客與組頭幾乎都互相認識，賭金也多是口頭約定，增加警方查緝困難。一般來說賭法有「對賭」、「讓票數」、「得票率」，甚至依照各候選人民調進行賠讓數調整等等，通常賭盤在選前10天封盤，一直到選舉結果出爐。

由於賭客必須先下注繳錢，但得等到選舉結束組頭再依結果給付金額，常有選舉結果大逆轉，組頭付不出錢來乾脆跑路的狀況，近年來則因詐騙猖獗，選舉賭盤也被拿來當幌子騙賭客下注，甚至不乏政黨操作選舉賭盤取代買票的傳聞。

▲2004年總統大選，選舉前一天陳水扁呂秀蓮遭槍擊，選舉賭盤一夕崩盤，引發組頭跑路潮。（圖／CTWANT提供）

經查，史上熱門選舉賭盤包括2004年總統大選，時任總統陳水扁和副總統呂秀蓮尋求連任，對戰國民黨陣營的連戰和宋楚瑜，當時各界看好連宋配，不過投票前一天，陳呂在台南市金華街掃街時遭到槍擊，造成陳水扁腹部受傷、呂秀蓮膝蓋受傷，投票結果出爐後，陳呂配險勝，當時選舉賭盤大震盪，組頭賠不起天價彩金，紛紛出逃。

另外，2018九合一選舉中，台北市柯文哲戰民進黨候選人姚文智、國民黨候選人丁守中，被喻為首都三腳督之戰，不過從選舉之初柯文哲被認為是最大贏家，一度傳出選舉賭盤組頭懶得分析3人的得票數，開了「丁姚2人票數相加」PK柯文哲，也遭外界戲稱「不一樣的藍綠大和解」。而選舉結果出爐丁守中拿下57萬7566票，僅以0.3%的差距飲恨，拱手讓出台北市長寶座，後續丁守中聲請重新計票，法院確認柯文哲勝出。

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