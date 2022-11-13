「發財看這次」！詐騙選舉賭金手法曝　組頭薛主任：妥當啦

▲2022九合一選舉在即，卻有詐團假藉選舉賭盤，在臉書招攬賭客進行吸金詐騙，檢警正著手調查中。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

2022縣市長選戰白熱化，警政署日前第2波清查全國地下匯兌、洗錢金額及投注賭資等不法金流總計高達700億餘元，詐騙集團也搭上選舉順風車，在臉書上推出「選舉賭盤」吸引賭客下注，即使被檢警盯上仍氣焰囂張繼續騙，甚至誇口他們從2018九合一選舉至今屹立不搖，是「全台唯一信用盤」，連哄帶騙「發財就看這一次」。

據了解，該集團先在臉書上以「縣市長下注及民調」開團，再將賭客轉移到LINE群進行一對一詐騙，還提供六都縣市長選舉賠讓率以及下注支數「催業績」，且該集團刻意拉高部分縣市當選機率較高的熱門人選賠率，讓賭客感覺可以穩賺不賠，藉此誘騙賭客下注。

高雄檢警日前盯上該假賭盤詐騙團，抓到一個人頭帳戶，追查發現網路IP位址都在境外，明顯是採用詐騙集團的虛假化身套路，雖然檢警著手偵辦中，但該團相當囂張仍然繼續騙，記者透過管道和該團組頭「薛主任」加LINE私聊，對方先是謹慎詢問「誰介紹的」、「不認識的不收」，隨即放下心防變得相當積極。

「薛主任」直言眼下選戰白熱化，「下注正是時候」，目前民調依據最靠譜，他看記者似乎是新手，更充當起「老師」分析選情，新竹賭盤中高虹安下注率破6成，沈慧虹3成，但網站對目前聲勢走好的國民黨參選人林耕仁的賠率開出1賠2.68，高過高虹安的1賠1.95。

▲雖遭檢警鎖定，該詐團依舊故我加line私聊繼續騙，組頭薛主任以國旗當頭像，自豪該團從2018至今屹立不搖。（圖／CTWANT提供）

另外，台中選情較為平穩，雖然蔡其昌賠率高，但是現任市長盧秀燕人氣相當旺，9月底時投注超過2千筆，賭盤當時還開出讓盧秀燕贏蔡其昌17萬票的數字，而盧秀燕的賠率是1賠1.81，蔡其昌則是1賠2.45，且會隨著民調數字浮動，10月時盧秀燕讓票增加到20萬票，且賠率變成1賠1.80，蔡其昌則是1賠2.13。

當記者提出疑問「未來無法出金」等問題，「薛主任」則冷回「賭博就是有風險，如果擔心你可以不要玩，把錢放在銀行最好」，接著他說自家從2018九合一大選，縣市長選舉一路經營至今，是「全台灣唯一信用盤」，最後誠摯保證「妥當啦」，自豪賠率高、莊家實力穩，後頭有10位金主撐腰，現金取得不是問題。

接著，「薛主任」表示1注價格1萬元，全以匯款轉帳收取，如選舉結果底定，隔天結算後馬上將款項匯至指定帳戶。記者追問如多個朋友一起下注，大筆現金如何收取，「薛主任」原本表示50萬現金就能面交，後來卻又以各種說詞推託，接著改口「一律匯款」，完全不敢出面。

特別的是，「薛主任」LINE頭像放著青天白日滿地紅國旗相片，相當醒目，背景則是某雜誌今年度縣市長滿意度評選排名；特別的是他在個人檔案中PO文「誠信贏天下，網絡大部隊，部隊出征，寸草不生」，頗有網軍的味道，其背景是否牽涉政黨令人玩味。

▲薛主任不但提供6都縣市長候選人賠讓率，更預判高虹安在郭台銘出面站台後會當選。（圖／CTWANT提供）

經查，該團為了取信賭客「真有此團、真有此賭局」，拿著1名18歲少女身分證照片，對外放話她就是集團的帳房，不過事實上該少女在逛夜市時不慎遺失身分證，後續被PO上「我是XX人」失物招領，未料賭團竟拿少女的身分證照片當籌碼騙取賭客信任，該名少女得知自己變成詐團一員後相當無奈又無助。

檢警發現至少有10名民眾受該團詐騙，目前還在清查中，另外也擴大搜查人頭帳戶和該團背後主謀，清查是否有幫派介入其中，全案以《賭博罪》偵辦，希望能在選前抓出藏鏡人。

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