蔣萬安辭立委選北市長　矢板明夫想起4年前的姚文智

▲國民黨台北市長候選人蔣萬安。（資料照／記者陳煥丞攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨台北市長候選人蔣萬安10日宣布請辭立委，為選戰再添波瀾。日本產經新聞台北支局長矢板明夫表示，蔣萬安的決定讓人覺得有些不可思議，因為通常只有選情不利的時候，才會做出一些吸引眼球的動作，比如說4年前，代表民進黨挑戰台北市長的姚文智，以及挑戰高雄市長的陳其邁都在選前辭去了立委，但仍然沒有挽回劣勢。

矢板明夫說，民調的數字和選舉的結果好像沒什麼關係，美國期中選舉即使是親民主黨的民調，都是預測共和黨大勝。但票開出來，結果卻完全不同；去年10月舉行的日本眾議院選舉，也發生過同樣的事情；台灣也是一樣。

矢板明夫提到，去年年底的四大公投，事前的幾乎所有民調結果，都是對執政黨不利的。今年一月舉行的台中第二選區立委補選，民調的數字也顯示在野黨候選人遙遙領先，但是投票的結果，卻和民調截然不同。

矢板明夫表示，這一次台北市長選舉，多數民調都顯示蔣萬安領先5至10個百分點；而執政黨的候選人陳時中有時候是第二，有時候是第三，但蔣萬安卻突然辭去了立委的職務。通常選情真的遙遙領先的話，持盈保泰就好，一般不會節外生枝。只有選情不利的時候，才會做出一些吸引眼球的動作。比如說4年前，代表民進黨挑戰台北市長的姚文智，以及挑戰高雄市長的陳其邁都在選前辭去了立委，最終卻也都輸了選舉，「台灣的選前民調，是不是能真正反映民意？台北市長選舉的結果開出來之後，可能有必要好好研究一下。」

對於請辭立委，蔣萬安表示，這是一個決心態度的展現，「我要展現決心，台北市已經停滯八年，世界變化之快，我要展現破斧沉舟決心，台北沒有辦法等下去，我在此宣佈正式宣佈請辭立委，為台北打拚」。