美女護師戀上日料老闆竟走上政治　拚連任「心裡想著都是他們」

▲嘉義市議員黃思婷從護理師轉戰議員，但還是維持家庭、議會的平衡。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／嘉義報導

嘉義市議員黃思婷原本在台北長庚醫院擔任護理師，愛上大學時打工的日料店老闆，結婚嫁到嘉義後決定幫助弱勢團體，上屆選舉時首度決定參選並順利當選議員，今年將再度尋求連任，黃思婷表示，希望能夠幫助更多弱勢族群。

黃思婷，35歲，已婚育有2女，她強調，這次主要是尋求連任，希望能夠幫忙協助弱勢族群，並替他們爭取福利發聲，而夫家也是政治世家，大伯就是前嘉義市議員郭文居。

黃思婷表示，當初在嘉義長庚大學護理系唸書，於附近的日本料理店打工，也就認識的日料店的老闆，沒想到事後與老闆提起戀愛，但因畢業後轉往台北長庚醫院任職1年多就嫁到嘉義。

▲黃思婷原本一手照顧2女兒，但選上議員後就委由丈夫協助照料。（圖／記者邱中岳翻攝）

黃思婷在結婚後到嘉義基督教醫院擔任護理師3年，但是看到嘉義市有弱勢團體需要協助，因為喜愛動物也將持續推動夜間浪浪救援行動，協助動保單位人力不足時拯救受傷流浪動物。

黃思婷指出，護理師跟議員雖然都是服務業，但服務性質不一樣，踏上政治之路可以讓人短時間接觸許多人事物，可以迅速累積人脈，並且快速成長。

未來如果有幸當選連任，也將持續推動夜間拯救浪浪行動，在上一屆的菜鳥議員也謙虛的給自己打了60分，希望今年能夠持續進步，而黃思婷也強調，2022年有多名年輕候選人參選，這次嘉義市議員最年輕就才24歲，自己也將持續服務嘉義市民爭取最大的福利。

黃思婷說到，平常都會跟里長聊天，因為里長都是年紀較大的長輩，所以也是相當重感情，都會向里長請教里內有什麼事情需要協助，並且相當尊重里長的意見。

對於家庭，黃思婷則表示，原本小孩都是自己一手拉拔，但是當選議員之後就相對忙碌，還好有丈夫的支持，所以才能在家庭、議會之間取得平衡。