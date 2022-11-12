高市長選輸險走絕路！4年選3次　李眉蓁親曝翻唱《孤勇者》彩蛋

▲高雄市國民黨左楠區市議員候選人李眉蓁(左三)出席楠梓足球場開幕儀式 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

2020參選高雄市長補選失利的國民黨現任市議員李眉蓁，透露自己當時的「低落」心情，形容自己「越級打怪」，這一次參選市議員後，又看到一些自殺案件，她於是用自身經驗與感受要大家「為自己勇敢」，也受邀翻唱歌手陳奕迅的《孤勇者》，而當中還有一個「小彩蛋」，就是李眉蓁的5歲女兒也一起錄唱。

高雄市左楠區市議員候選人李眉蓁被記者問到為何要錄《孤勇者》這首歌，甚至還變成了MV，第一時間回答或許是「曾經被咬過」，這個回答當場讓記者都笑了出來，四年三度參選的她繼續說：「剛好有幾個音樂人好朋友聽到這首歌，就覺得大家可以琅琅上口，剛好高雄前一陣有新聞，有民眾一時想不開，就有音樂人跟我聊，本來是要問我自己是怎麼走過來的那個階段，後來聊一聊就覺得這首歌很適合，是不是可以配合他們錄唱進行公益？」李眉蓁笑著說：「配合沒問題，但是版權有買好嗎」？確定有購買版權，所以就答應。

▲高雄市國民黨左楠區市議員候選人李眉蓁唱《孤勇者》，呼籲大家多給自己一次機會 。（圖／記者吳奕靖攝）

不過最讓人意外的事，在李眉蓁翻唱的歌曲當中有個小彩蛋，就是她自己的5歲女兒，為何女兒也會一起配唱，李眉蓁說起了這個小插曲，當初自己對這首歌也不熟悉，只是在練唱的時候，女兒童言童語的說「這是我的歌」，讓李眉蓁想不透，原來女兒的名字跟歌詞當中的「愛你」同音，而且女兒也很會唱，所以李眉蓁的錄音師朋友也安排唱一段，反倒成為這首歌的意外亮點。

李眉蓁也在自己臉書分享自己翻唱的版本跟 MV，同時寫下「感謝多位音樂人及威導，兩個多月前的邀請，並以我的故事拍一部反自殺公益短片，也算是讓我真正面對自己。衷心希望所有遇到難關的人，能為自己所愛的人再堅持一點，再堅強一下，挺過那一瞬間的負面念頭，生命就會變得不一樣，也希望我們的社會能多點鼓勵，少些責備，正向力量對心理處於邊緣的人，真的非常重要。而防治自殺也並非只是政府的事，大家主動關懷身邊的人，看到有不對的地方多雞婆一點，也許就能阻止不幸的事發生」。

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