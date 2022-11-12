遭陳時中批「黑暗東西」　蔣萬安：網軍就如同「民進黨半獸人軍團」

▲蔣萬安上午前往松江市場掃街。（圖／記者崔至雲攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中昨日批評國民黨台北市長候選人蔣萬安，選舉操作「黑暗東西」，民進黨也召開「民進黨反奧步」記者會，說在野黨有10大奧步包含網軍。蔣萬安對此表示，現在網軍非常猖獗，權力就像魔戒；網軍就如同「民進黨半獸人軍團」，打著台派名義，卻行各項霸凌之實。

蔣萬安今（12）日上午前往松江市場掃街受訪時表示，台灣言論自由建立在開放社會，還有自由競爭、公平輿論之上，就是要大家暢所欲言，甚至對當權者提出嚴厲批判，但是看到網軍壓縮，甚至打破這樣的空間，造成反對者噤聲，不同意見者害怕。

蔣萬安表示，網軍問題不只是個人，是民進黨建構出來的塔綠班軍團，讓所有府院黨發起的各項內容消息製作梗圖，然後再交由網軍集散中心大力擴散，分配給每一個別網軍，並發起攻擊，發起攻擊之後，他們還掌握媒體、報紙、網路加大擴散，讓一個個網路上粉專的帳號瞬間變成意見領袖。他強調，網軍非常猖獗，權力就像魔戒；網軍就如同「民進黨半獸人軍團」，打著台派名義，卻行各項霸凌之實。

蔣萬安說，這些人的能力品德不是重點，反而是對主子忠心、對反對者惡毒，才是他們唯一判斷的標準，所以網軍為了他們的目標，鞏固民進黨的政權，反而毀壞了台灣追求已久的言論自由，他要呼籲蔡英文總統，真的不要為了一黨之私，毀掉了台灣百家爭鳴的民主價值。

