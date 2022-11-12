市民利益為本　黃珊珊喊話：當選後不會贏者全拿

▲黃珊珊拜訪奉天宮。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

九合一選舉進入最後階段，有名嘴認為，國民黨台北市長候選人蔣萬安支持者不能認為贏定了不出來投票，否則恐意外落馬。對此，無黨籍市長候選人黃珊珊向選民喊話，台北市這幾年的超越藍綠，所有的施政，都是以市民的利益為本，「黃珊珊當選也會用同樣的原則」。

黃珊珊說，台北市已經走出了8年超越藍綠，很多民眾其實非常擔心台北市會走到8年前的回頭路，8年前舉債1400億、8年後已經還了570億，如果還是要把整個台北市的財政紀律拉回8年前，「光這一點就讓非常多的人很焦慮」。

黃珊珊指出，台北市這幾年的超越藍綠，在台北市沒有任何意識形態跟政黨利益的對立，「你可以看得出來台北市政府包括所有的施政，都是以市民的利益為本，黃珊珊當選也會用同樣的原則」。

「我們不會在市政府的資源底下贏者全拿，也就是說我們會跟各黨各派大家一起來討論台北市的發展。」黃珊珊直言，藍綠對立就是希望能掌握全部，然後贏者全拿、跟對方不共戴天，從以前到現在都是如此，看到中央跟地方的對抗，你可以看得出來，不管是誰當選，重點是大家是不是以市民的利益為主？

「所以怎麼樣去跟市民訴求這件事情，台北市要繼續成為非藍非綠的非戰區，就是不能再走回頭路。」黃珊珊說，不要讓超越藍綠這件事情又回到原點，這是台北市民最大的憂慮，「國、民2黨不都是贏者全拿？他們何時跟人家合作過？」