「中間選票比藍綠版圖更大」　黃珊珊曝最後選戰策略

▲黃珊珊參拜奉天宮。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

九合一選舉進入最後階段，無黨籍台北市長參選人黃珊珊12日受訪時，否認將以「打蔣萬安」做為最後階段的主要目標，強調爭取選票本來就是每個候選人都在做的事情，「中間選民、游離選民、藍綠版圖等，中間票比藍綠版圖更大，所以重點在於怎麼爭取理性中性的選民的支持」。

外傳要加強陸戰，黃珊珊說，因為她辭職的時間比較晚，有些市場之前都是在副市長任內去的，後來參選以後，有些場域還沒有再走過一次，所以要把它走完。

黃珊珊接著談到今天來參香的奉天宮，她說，上次來的時候還是副市長，今天是辭職後第一次來正式跟玉帝報告，「這就是我們平常就會來，但是因為正式參選後還是會再走一次」。

另外，傳出選戰策略要搶游離選票，會以「打蔣萬安」為目標？黃珊珊搖了搖頭否認，表示爭取選票本來就是每個候選人都在做的事情，「那我做事情一向就事論事，有事情大家本來就可受公評可以討論，但是我們還是直接訴諸選民」。

黃珊珊說，這幾次的民調，中間選民、游離選民、藍綠版圖等，「中間票比藍綠版圖更大，所以重點在於怎麼爭取理性中性的選民的支持，是每一個候選人都會去爭取的」。

至於在臉書批評藍綠稱城市一成不變是謊言？黃珊珊說，很多人都故意說是一成不變，「但是我還是要強調，8年來市民朋友們，你覺得你們的生活有沒有改善？你的生活環境有沒有比較便利？」

黃珊珊舉例，譬如說巷弄是否安全？然後共融式遊樂園、社會住宅等，「如果你看到台北市的進步，我覺得那兩句話就是要請他們收回去，否則這8年來456個里長，63位議員都沒有在偷懶，台北的進步是有目共睹的，不容抹煞」。