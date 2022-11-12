　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「選舉手段、招數比不上民進黨！」　蔣萬安用3方式爭取市民認同

▲▼蔣萬安上午前往松江市場掃街。（圖／記者崔至雲攝）

▲蔣萬安上午前往松江市場掃街。（圖／記者崔至雲攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

選戰進入倒數，國民黨候選人蔣萬安陣營將以「密集地毯式」方式進行掃街，並將在最後一周，發揮母雞帶小雞方式，結合議員，進行12區車隊大掃街。蔣萬安今（12） 日受訪時表示，選舉手段、招數絕對比不上民進黨，但他們有最誠懇的態度、最勤快腳步、最積極的心態和市民互動爭取認同。

蔣萬安今日上午前往松江市場掃街，媒體問到，倒數兩周會如何全力衝刺？蔣萬安回應，如果說談選舉手段及招數，絕對比不上民進黨，但他們有最誠懇的態度、最勤快的腳步、最積極的心態和市民互動爭取認同。

蔣萬安說明，現在從早到晚，他還是多以深入基層的行程來安排，希望走進台北市的大街小巷，透過這樣方式端出政策牛肉，清楚讓市民知道並爭取市民認同。

▲▼蔣萬安上午前往松江市場掃街。（圖／記者崔至雲攝）

蔣萬安競選辦公室也說，先前蔣萬安及團隊已經完成台北市12行政區「萬安作伙行 台北百面贏」行腳行程，在全台北市12個行程區走透透，透過市場及夜市掃街、廟宇及地方信仰中心參拜、地方人士拜會等各種形式，與市民接觸，聆聽大家的心聲、闡述蔣萬安的市政願景，獲得非常多正面迴響及反饋。

蔣辦也說，近日接到不少市民詢問的電話，想了解蔣萬安接下來地方走訪的行程安排，希望能當面為蔣萬安加油、拍照合影。

蔣辦進一步說，接下來距離選舉只剩15天，蔣萬安也會把握時間，持續在台北市12個行政區全力衝刺，特別在各行政區的市場、大小街口，把握每次與市民互動、對話、溝通的機會，一一懇託；同時，國民黨中央及台北市黨部也規劃了三場大型活動，分別為11月12日的六都合體大造勢、11月19日的北北基桃竹竹苗大造勢，以及選前之夜活動，在選前做最後衝刺。
 

►讓你一秒變女神！好萊塢燈泡美妝鏡特價999元

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
曾馨瑩「粉紅慶生趴」現場照曝！　郭台銘捧超大花束
去台積電「這輩子沒辦法賺大錢」　律師1句話曝關鍵
床墊麥克推獨輪車運鈔！　1000萬彩金通通運上私人飛機
魔獸來台連鎖效應！　陸媒：林書豪、湯瑪斯很快跟上
快訊／驚悚畫面！新北大樓「巨大磁磚」從天降　民眾抱頭驚逃
帶刀大鬧「新北耶誕城」遭警壓制！　6屁孩起底
教官拉女學生「長椅野戰」　學生圍觀驚呼：她跪上去了！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃珊珊批「台北一成不變是謊言」　蔣萬安：不能忽視其他城市在進步

「改變台北從法辦蔡英文開始」　童文薰：用「政黨法」拆海霸王還地

高市長選輸險走絕路！4年選3次　李眉蓁親曝翻唱《孤勇者》彩蛋

「選舉手段、招數比不上民進黨！」　蔣萬安用3方式爭取市民認同

太魯閣號案「昨日公祭今日忘記」　王鴻薇批林佳龍：還在選舉嘉年華

遭陳時中批「黑暗東西」　蔣萬安：網軍就如同「民進黨半獸人軍團」

「中間選票比藍綠版圖更大」　黃珊珊曝最後選戰策略

質詢遭蘇貞昌嗆「你媽媽都沒這樣」　洪孟楷嘆：君霸臣奸、民不聊生

市民利益為本　黃珊珊喊話：當選後不會贏者全拿

暗示許淑華辭立委遭拒？　朱立倫：候選人展現決心方式不同

快訊／魔獸穿黑背心秀肌肉了！加盟T1桃園雲豹　首次練球畫面曝

調皮妹偷備用鑰匙躲後座！哥上車被嚇爛爆氣飆髒話XD

好痛！模擬器體驗生理期　男友痛到打滾女生超淡定

鬼鬼吻夏于喬菊花：老公都親不到！　看AV揣摩「肉體跟大家Say Hello」

跟著導航走...誤闖超窄田路！　駕駛夫妻邊笑邊叫：我在嚕牆

魔獸降臨！霍華德晚間抵台　一出境開懷大笑隔空抱球迷

見工人突癲癇發作倒地　機警拉拉狂吠求救撿回命

魔獸加盟T1桃園雲豹　首練大秀肌肉獻飛吻

蝦款！許瑋甯李程彬對結局分歧　《她和她的她》「小劉保險套顏色是？」

太妍遭質疑「偷走IU的獎」！　IG洩「憂鬱手寫文」嚇壞粉絲

黃珊珊批「台北一成不變是謊言」　蔣萬安：不能忽視其他城市在進步

「改變台北從法辦蔡英文開始」　童文薰：用「政黨法」拆海霸王還地

高市長選輸險走絕路！4年選3次　李眉蓁親曝翻唱《孤勇者》彩蛋

「選舉手段、招數比不上民進黨！」　蔣萬安用3方式爭取市民認同

太魯閣號案「昨日公祭今日忘記」　王鴻薇批林佳龍：還在選舉嘉年華

遭陳時中批「黑暗東西」　蔣萬安：網軍就如同「民進黨半獸人軍團」

「中間選票比藍綠版圖更大」　黃珊珊曝最後選戰策略

質詢遭蘇貞昌嗆「你媽媽都沒這樣」　洪孟楷嘆：君霸臣奸、民不聊生

市民利益為本　黃珊珊喊話：當選後不會贏者全拿

暗示許淑華辭立委遭拒？　朱立倫：候選人展現決心方式不同

修傳染病防治法「銜接特別條例」　薛瑞元：第一階段下會期送立院

LIFE・經典／別再告訴自己要斷捨離　理解2個概念，才能重整家中雜物

川普參加「小女兒婚禮彩排」全程臭臉　小開女婿尷尬陪笑！

台鐵DT668國王號啟動台南遊　黃偉哲化身列車長迎接鐵道迷

快訊／新北龍洞灣驚見浮屍　「防寒衣+溯溪鞋」嚴重腐爛難辨認

曾馨瑩48歲「粉紅慶生趴」現場照曝光！　郭台銘1111捧超大花束寵妻

陸敬民／建商有錢也不撐？　新北爛尾樓給購屋族的啟示

物超所值！高雄「一顆7元」老字號肉圓　重口味酸菜腸湯是隱藏亮點

牛爾老師不藏了「少年白髮」真實模樣首公開！低調動手術…揭曝光變少真相

恐嚇前老闆得手千萬！男連手貪警暗槓50萬　再吃貪污罪判2年10月

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

政治熱門新聞

魔獸首戰場館破舊！館長：讓世界看台灣多爛

四叉貓收到告誡單　狠嗆高虹安

王浩宇PO「最辣政二代」三角褲照：還是被記者發現了

新竹市長藍白棄保發酵　「雙虹之爭」成形

ET民調／蔣萬安支持度41.5%居冠　領先陳時中8.3個百分點

美女護師戀上日料老闆竟走上政治

新竹封關民調！雙虹廝殺激烈　高虹安25.6%領先沈慧虹23.38%　

徐巧芯全面提告「綠營側翼」　民事求償50萬起跳

女士官驚爆賣淫　後指部：重懲汰除

高雄左楠黃偵琳曝瘦30公斤秘訣

共和黨主席周克琦涉賄選　拒絕交保遭聲押

他估民進黨拿6席　2地區差距被拉開

高虹安民調仍排第1　名嘴預言「還有大招會出手」

101旁豪宅區竟有人沒錢葬父　他棄百萬年薪仍要參選

更多熱門

相關新聞

高市長選輸險走絕路！4年選3次　李眉蓁曝《孤勇者》彩蛋

高市長選輸險走絕路！4年選3次　李眉蓁曝《孤勇者》彩蛋

2020參選高雄市長補選失利的國民黨現任市議員李眉蓁，透露自己當時的「低落」心情，形容自己「越級打怪」，這一次參選市議員後，又看到一些自殺案件，她於是用自身經驗與感受要大家「為自己勇敢」，也受邀翻唱歌手陳奕迅的《孤勇者》，而當中還有一個「小彩蛋」，就是李眉蓁的5歲女兒也一起錄唱。

遭陳時中批「黑暗東西」　蔣萬安：網軍就如同「民進黨半獸人軍團」

遭陳時中批「黑暗東西」　蔣萬安：網軍就如同「民進黨半獸人軍團」

「中間選票比藍綠版圖更大」　黃珊珊曝最後選戰策略

「中間選票比藍綠版圖更大」　黃珊珊曝最後選戰策略

市民利益為本　黃珊珊喊話：當選後不會贏者全拿

市民利益為本　黃珊珊喊話：當選後不會贏者全拿

暗示許淑華辭立委遭拒？朱立倫：候選人展現決心方式不同

暗示許淑華辭立委遭拒？朱立倫：候選人展現決心方式不同

關鍵字：

陳時中蔣萬安2022九合一大選2022台北市長

讀者迴響

熱門新聞

女師拍A片　學生發現在她座位「辦事」崩潰

1根菸燒掉39億元！家樂福臨時工下場曝

6屁孩「帶刀進耶誕城」遭警制伏

許光漢爆紅！《悲傷》男主角遭神隱

鑄鐵工人「掉進1000°C熔爐」瞬間焚化　

每天都像熱戀「4星座組合」一旦交往就難分開

店員見客喊歡迎光臨　被勒令停業

租透天厝「怕隨時要搬家」　網卻讚房東佛心

完工17年不租也不賣　高雄廢棄大樓「樓主」背景狂

韓正妹來台「賭博玩上癮」　台灣人替解圍！

黃曉明不藏了！0偽裝合照「緋聞女友」

每天都想愛愛！妹子「性慾強」求歡被拒哭了

她為錢拍A片「床戰千次」：月產25支

帶「女鵝」汐止騎到池上包成愛玉子

魔獸首戰場館破舊！館長：讓世界看台灣多爛

更多

最夯影音

更多
快訊／魔獸穿黑背心秀肌肉了！加盟T1桃園雲豹　首次練球畫面曝

快訊／魔獸穿黑背心秀肌肉了！加盟T1桃園雲豹　首次練球畫面曝
調皮妹偷備用鑰匙躲後座！哥上車被嚇爛爆氣飆髒話XD

調皮妹偷備用鑰匙躲後座！哥上車被嚇爛爆氣飆髒話XD

好痛！模擬器體驗生理期　男友痛到打滾女生超淡定

好痛！模擬器體驗生理期　男友痛到打滾女生超淡定

鬼鬼吻夏于喬菊花：老公都親不到！　看AV揣摩「肉體跟大家Say Hello」

鬼鬼吻夏于喬菊花：老公都親不到！　看AV揣摩「肉體跟大家Say Hello」

跟著導航走...誤闖超窄田路！　駕駛夫妻邊笑邊叫：我在嚕牆

跟著導航走...誤闖超窄田路！　駕駛夫妻邊笑邊叫：我在嚕牆

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面