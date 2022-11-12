「選舉手段、招數比不上民進黨！」　蔣萬安用3方式爭取市民認同

▲蔣萬安上午前往松江市場掃街。（圖／記者崔至雲攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

選戰進入倒數，國民黨候選人蔣萬安陣營將以「密集地毯式」方式進行掃街，並將在最後一周，發揮母雞帶小雞方式，結合議員，進行12區車隊大掃街。蔣萬安今（12） 日受訪時表示，選舉手段、招數絕對比不上民進黨，但他們有最誠懇的態度、最勤快腳步、最積極的心態和市民互動爭取認同。

蔣萬安今日上午前往松江市場掃街，媒體問到，倒數兩周會如何全力衝刺？蔣萬安回應，如果說談選舉手段及招數，絕對比不上民進黨，但他們有最誠懇的態度、最勤快的腳步、最積極的心態和市民互動爭取認同。

蔣萬安說明，現在從早到晚，他還是多以深入基層的行程來安排，希望走進台北市的大街小巷，透過這樣方式端出政策牛肉，清楚讓市民知道並爭取市民認同。

蔣萬安競選辦公室也說，先前蔣萬安及團隊已經完成台北市12行政區「萬安作伙行 台北百面贏」行腳行程，在全台北市12個行程區走透透，透過市場及夜市掃街、廟宇及地方信仰中心參拜、地方人士拜會等各種形式，與市民接觸，聆聽大家的心聲、闡述蔣萬安的市政願景，獲得非常多正面迴響及反饋。

蔣辦也說，近日接到不少市民詢問的電話，想了解蔣萬安接下來地方走訪的行程安排，希望能當面為蔣萬安加油、拍照合影。

蔣辦進一步說，接下來距離選舉只剩15天，蔣萬安也會把握時間，持續在台北市12個行政區全力衝刺，特別在各行政區的市場、大小街口，把握每次與市民互動、對話、溝通的機會，一一懇託；同時，國民黨中央及台北市黨部也規劃了三場大型活動，分別為11月12日的六都合體大造勢、11月19日的北北基桃竹竹苗大造勢，以及選前之夜活動，在選前做最後衝刺。

