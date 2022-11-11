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火爆！藍委拍桌罵蘇貞昌「最沒風度閣揆」　跳針互嗆囂張、要怎樣

▲▼蘇貞昌 薛瑞元 林奕華 立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委林奕華。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

行政院長蘇貞昌11日至立院備詢，國民黨立委林奕華質詢時批評，高端EUA審查過程不公開、審查委員名單前後不一等，而蘇貞昌、衛福部長薛瑞元答詢時數十次被林高聲打斷，讓蘇、薛兩人動怒，蘇貞昌跟林奕華更互嗆對方「囂張跋扈」、「要怎樣」，林奕華要求質詢時間回溯未果，乾脆連立法院長游錫堃一起罵，「不公正的院長配上囂張跋扈的行政院長！」

對於高端EUA審查，林奕華質疑，附帶決議一年後再給EUA，不是應該同一批人審查嗎？怎麼會另外組一個審查委員會，「而且還從21人變15人？這很奇怪啊！是因為其他人不願意幫你背書嗎？」

蘇貞昌回應，這裡面這麼多台大專家、國際專家，不是政府一個命令就會舉手通過的，「14比0欸！」林奕華則批評會議像是變共產國家，都看不到反對意見。

對於委員會組成，薛瑞元10度要解釋，但都被林奕華高聲喊「為什麼不是同一批人」打斷，薛瑞元表示，委員會有邀請，但有人退出了不願意來，自己不能拿槍押著他來，剩下一位是製程專家，保護效應不是他的專業，這21人還是同一批人，在多次被打斷後，薛瑞元也不耐回應，「都你在講啦！」

林奕華此時再打斷，去年那位反對的委員就應該邀請他，薛瑞元表示，有邀請對方，但他退出，但對於薛的回應林奕華並不領情，跳針喊「為什麼不是同一批人」、「應該邀他來啊！」、「沒有信任感！」過程中，薛瑞元多次想解釋都被打斷。

蘇貞昌則舉例，立委113位也不是每一次都全部人來，林奕華則痛批比喻不倫不類，「似是而非的說法！立委可以選擇要不要來，起碼要邀請21位，來不來是他的選擇，但名單卻是直接剔除這些人，就是為了讓審查過關！」

蘇貞昌再多次被打斷後，也動肝火，回應「不要大聲了啦！人家14個專家被你說成這樣，那些專家就是怕你這樣態度，你不敢聽部長說明嗎？」

對於委員會名單，薛瑞元再解釋，21位委員都是同一批專家，有1位申請退出，另一位是製程專家，效益評估不牽涉製程，所以剩19位，8月開會的時候有3位請假...此時又被林奕華打斷，「請假跟剔除不一樣喔！」、「公告不確實喔！」薛瑞元不斷重申讓他講完，仍無法阻止林奕華，蘇貞昌則在一邊催促「繼續講！」

薛瑞元一直強調讓他講清楚，林奕華則不斷跳針「你不講清楚喔」，林後來要求書面回覆，並說要質詢下一個議題了，後蘇貞昌阻止，不斷說「你就讓部長講清楚喔」、「問了又不讓人講」、「你的時間都用來誤導」、「又轉移話題了你看」，林奕華也大動肝火，狂罵3次「誰誤導了！」、「這樣的院長囂張跋扈！」蘇、林兩人此時跳針互嗆「囂張跋扈」、「怎麼樣！」

林奕華此時要求立法院長游錫堃制止，並且回溯時間，並動怒拍桌，連喊4次「時間給我暫停啦！」游錫堃則要求雙方重視憲政職權、質詢繼續，林繼續跳針4次，「你講話也算我時間，這算什麼，我抗議！」游錫堃表示，可以抗議，但並沒有回溯時間的先例。林奕華則痛批，如此不公正的立法院長配上囂張跋扈的行政院長，「難怪支持度這麼差。」

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