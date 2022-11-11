總質詢後談話　蘇貞昌2次「歹勢」：予豈好辯哉，予不得已也

▲蘇貞昌總質詢結語。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院第10屆第6會期施政總質詢至11日傍晚結束，行政院長蘇貞昌在總質詢後發表感言，他表示，對於立委指教的相關問題，他已責成所有同仁盡速妥為答覆說明，指教的相關政策也全力推動，因急於說明或因迫於時間侷限等，有時候會出現比較尖銳的交鋒，若不即時說明，恐讓民眾誤會，「其實予豈好辯哉，予不得已也。」

蘇貞昌最後致詞時表示，依據憲法及法律規定，總質詢總算告一段落，非常感謝立委們的指教、指正、鞭策，這段時間因為確診的關係，讓院會一度停止，「歹勢」，也有很多立委捎來關心及祝福，他非常感動，藉此表示感謝。

蘇貞昌指出，對於立委指教的相關問題，他已責成所有同仁盡速妥為答覆說明，立委指教的相關政策，政院會全力符合國家利益、人民期待來推動。

對於質詢交鋒，蘇貞昌坦言，質詢相關過程，或因急於說明，或因立委迫於時間侷限等，有時候會出現比較尖銳的交鋒，「其實予豈好辯哉，予不得已也。」

蘇貞昌指出，有時候不即時說明，以今天媒體、網路傳播的快速，怕形成一個印象，讓民眾誤會，有時候人民也希望能夠得到政府為你做什麼，我有責任帶同政府官員及相關人員，做即時說明。

蘇貞昌表示，有時候讓主席在處理議程上，碰到一些困擾，他也致上「歹勢」也表示謝意，很希望國家最高民意機關立法院、國家最高行政機關行政院，兩院一起為福國利民持續合作。

