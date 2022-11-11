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南鯤鯓代天府獲宮廟博物館認證　賴清德、黃偉哲邀平安鹽祭賞工藝

記者林悅／台南報導

南鯤鯓代天府一年一度平安鹽祭11日開幕，副總統賴清德與台南市長黃偉哲親自出席頒發「宮廟博物館」認證予南鯤鯓代天府，期待透過授證賦予廟宇榮譽，深化廟宇及民眾對傳統工藝無形文化資產的認同。

▲南鯤鯓代天府一年一度平安鹽祭開幕，副總統賴清德與台南市長黃偉哲親自出席頒發「宮廟博物館」認證予南鯤鯓代天府，期待透過授證賦予廟宇榮譽，深化廟宇及傳統工藝無形文化資產的認同。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲南鯤鯓代天府一年一度平安鹽祭開幕，副總統賴清德與台南市長黃偉哲親自出席頒發「宮廟博物館」認證予南鯤鯓代天府，期待透過授證賦予廟宇榮譽，深化廟宇及傳統工藝無形文化資產的認同。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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交通部長王國材、副市長趙卿惠及立委陳亭妃、賴惠員、翁重鈞也到場共襄盛舉。黃偉哲也特別邀請市民朋友，在平安鹽祭期間走訪南鯤鯓代天府，欣賞廟藏豐富的工藝作品。

台南市政府指出，2022年啟動「宮廟博物館計畫」，透過培力輔導、展示推廣及認證表揚制度，致力落實「宮廟就是傳統工藝博物館」目標，首年初步邀請14間廟宇參與試行。

▲南鯤鯓代天府一年一度平安鹽祭開幕，副總統賴清德與台南市長黃偉哲親自出席頒發「宮廟博物館」認證予南鯤鯓代天府，期待透過授證賦予廟宇榮譽，深化廟宇及傳統工藝無形文化資產的認同。（圖／記者林悅翻攝，下同）

副總統賴清德表示，平安鹽祭迄今已邁入第19年，一年比一年盛大，他也期待未來結合觀光、文化、宗教、產業四種力量，帶動地方繁榮與發展，與市民朋友共存共榮。

市長黃偉哲則指出，台南市是文化之都、眾神之都，也是博物館之都，宮廟數量也高居全國之冠，其展現在宗教與藝術上的價值，皆是珍貴的文化資產。這些藝術作品歷經幾十年依然生動，顯現廟宇傳統工藝持續傳承不輟，眾多精彩的工藝作品，值得民眾到訪、細細觀賞。

南鯤鯓代天府建築及工藝展現諸多匠師優異的技藝，匯聚台灣寺廟建築的經典作品，包括名師葉鬃家族三代製作和修繕的剪黏作品，剪黏人物題材多元且富動感，使屋頂氣勢壯麗；正殿門神威風凜凜的「秦叔寶尉遲恭」和優雅非凡的「富貴進爵」，則是府城彩繪名師潘春源祖孫三代先後彩繪。

此外，廟內雕刻作品亦十分精彩、不容錯過。格局繁複、層層高疊的神龕木雕出自薪傳獎藝師黃龜理之手，可見其細緻的雕工；三川步口八仙龍柱、牆堵的石雕作品既展現透雕、浮雕和水磨沉花等不同的技法，每件動、植物和故事相關作品都栩栩如生。

文資處指出，過去廟宇不僅承載著民眾的信仰和精神寄託，也是地方鄰里中重要的教育場所，尤其廟中蘊藏的豐富工藝作品，不僅突顯師傅們技藝的精彩與細緻，也透過歷史典故和吉祥寓意的呈現，傳遞文化內涵。

▲南鯤鯓代天府一年一度平安鹽祭開幕，副總統賴清德與台南市長黃偉哲親自出席頒發「宮廟博物館」認證予南鯤鯓代天府，期待透過授證賦予廟宇榮譽，深化廟宇及傳統工藝無形文化資產的認同。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此次授證為「宮廟博物館」的南鯤鯓代天府，尚有眾多精彩的工藝作品亟待善加保存推廣，讓更多民眾瞭解和欣賞，期待未來能有更多台南市廟宇加入宮廟博物館的行列，共同推廣台南傳統工藝之美。想瞭解如何加入，可持續關注「宮廟博物館」網站（https://tmach-culture.tainan.gov.tw/templemuseums）。

▲南鯤鯓代天府一年一度平安鹽祭開幕，副總統賴清德與台南市長黃偉哲親自出席頒發「宮廟博物館」認證予南鯤鯓代天府，期待透過授證賦予廟宇榮譽，深化廟宇及傳統工藝無形文化資產的認同。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，由雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦，今年邁入第19年的平安鹽祭，是台南濱海年度最重要的活動。2022鯤鯓王平安鹽祭，自今日起至13日在台南北門南鯤鯓代天府舉辦，今年適逢南鯤鯓建廟360週年，平安鹽祭擴大舉辦3天，並特別設計6款平安鹽袋共6.2萬個發送給遊客，擲茭總冠軍獎金高達36萬元。

▲南鯤鯓代天府一年一度平安鹽祭開幕，副總統賴清德與台南市長黃偉哲親自出席頒發「宮廟博物館」認證予南鯤鯓代天府，期待透過授證賦予廟宇榮譽，深化廟宇及傳統工藝無形文化資產的認同。（圖／記者林悅翻攝，下同）

平安鹽祭今晚上舉辦「平安晚會」和開幕煙火，邀請金曲歌王翁立友、蕭煌奇、歌后朱海君等人演出，12日請鹽、13日謝鹽科儀，更有藝陣演義、雲嘉南觀光圈市集、擲茭比賽、萬善堂前童玩節、井仔腳鹽田白金之舞等活動。歡迎大家週末扶老攜幼一起來北門遊玩，有來有保庇！

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