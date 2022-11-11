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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜金句也適用嘉縣　翁章梁挨批10多年社會局長經歷「很難看」

▲▼ 嘉義縣長候選人王育敏接受王欣儀專訪。（圖／欣儀最政點） 

▲嘉義縣長候選人王育敏接受王欣儀專訪。（圖／欣儀最政點）

記者李芸樺／台北報導

國民黨十全十美之一、嘉義縣長候選人王育敏到訪ETtoday《欣儀最政點》，談到高雄前市長韓國瑜曾說高雄「又老又窮」，但這句話用在嘉義縣竟然也吻合，因為嘉縣競爭力和個人所得都是全國倒數第一，就連社福評比也是倒數第三，她批評曾做10多年社會局長的五星縣長翁章梁「很難看」。更多王育敏見解，請鎖定今天下午13:10播出的《欣儀最政點》。

王育敏接受主持人王欣儀專訪時，提出她參選縣長後揪出的縣政貓膩和問題，以及她的政見，除了發現翁章梁公帑私用、花大錢的公設品質掉漆外，就是老幼社福政策都不到位，她還表示當她提出質疑時，翁章梁總說「我未來……」、「在規劃了」，讓她不禁質疑這4年及當社會局長的10多年都在睡覺嗎？社福真是翁的專業？

提到嘉義縣竟然沒有國民運動中心時，主持人台北市議員王欣儀都嚇了一跳，說台北各區有一座都嫌不夠，王育敏說，鄰近的台南、雲林甚至嘉義市都有，讓她覺得嘉義縣人好善良、對綠色執政好包容。

嘉義市老人大縣，王育敏走訪竹崎山區和七旬耆老聊天時，他們嘆村裡都沒有新生兒，等他們過世就「滅村」了，所以為了搶救生育率，除提高生育補助金額，她承諾增設公共托嬰中心、準公托，提高總外送托率至21%(目前約5%)，也會善用資料庫，主動找出有需求的老人進行服務，並增設日照中心。

而雖然王育敏認為民進黨被嘉義人寵壞了，所以沒好好做事，但她也認為嘉義人心思變，思考「打破明文規定」，王將爆料目睹陳明文土皇帝行徑，請鎖定今天下午13:10播出的《欣儀最政點》。

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