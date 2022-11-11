高雄市長辯論會明登場！陳其邁正面對決柯志恩　她曝最大挑戰

▲高雄市長辯論會將登場，陳其邁將正面對決柯志恩。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市長辯論政見會將在12日下午2點登場，4位候選人包含陳其邁、柯志恩、鄭宇翔、曾尹儷都將出席參加。陳其邁今（11）日上午安排2個競掃街拜票行程，剩下的時間將用來準備明天的政見會，要向市民報告這2年來努力的成績單；柯志恩今則說，政見發表只有5分鐘，要怎麼把政見濃縮，是最大的挑戰。

▲▼陳其邁把握一早時間，站在路口向市民拜票。（圖／記者賴文萱翻攝）

選戰倒數最後15天，陳其邁今天一早7點30分就現身在楠梓左楠路、後昌路口，跟黨籍議員候選人一同向市民拜票，緊接著9點時，來到楠梓莒光市場跟當地民眾互動。

陳其邁受訪表示，要利用最後15天的時間全力衝刺，今天除了掃菜市場，還有競選總部的活動會議，另外就是要留下一些時間來準備明天的政見發表會。他說，一方面把握時間爭取選民的認同，二方面也希望，在政見會的時候向市民朋友報告這2年大家共同努力的成績單，也會提出再拚四年高雄未來的發展願景。

陳其邁說，希望在11/26的時候，選民及所有的市民朋友能夠給予我們機會，他會更謙虛地來傾聽民意，全力拚市政，讓高雄更好。

▲▼柯志恩曝辯論會最大挑戰是政見發表只有5分鐘。（圖／記者賴文萱翻攝）

另一方面，柯志恩今天同樣也安排2個行程，一早9點現身在岡山區文賢市場掃街，另外，11點時則會出席鳳山柯志恩之友會成立活動。

被問到明天政見辯論會有做什麼準備？柯志恩表示，從下來高雄之後，自己勤走基層，還有不斷跟議員討論，對高雄非常有感，但現在唯一的問題是，政見發表只有5分鐘，有這麼多的訊息、那麼多的政見想跟大家來陳述，5分鐘時間怎麼把他濃縮，讓大家都理解，是最大的挑戰。

▲備戰政見辯論會，柯志恩說，會告訴大家如何讓產業進得來、教育好起來、空氣好起來、年輕人薪水高起來。（圖／記者賴文萱翻攝）

至於有準備哪些政見以及提出的議題或策略？柯志恩說，當然會告訴大家如何讓產業進得來、教育好起來、空氣好起來、年輕人薪水高起來，這些都是在政見發表會當中，希望能夠聽到各市長候選人提出解方的。