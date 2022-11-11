拚空戰！國民黨選舉資訊網站、Podcast啟動　目標22縣市全壘打

▲國民黨社群網站上線！地方選舉資訊網站及Podcast啟動。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨文傳會副主委林家興、副發言人楊智伃今（11）日上午召開「國民黨社群網站上線！地方選舉資訊網站及Podcast啟動」記者會，宣布國民黨九合一選舉網站正式上線，也啟動Podcast《聲藏Blue》，透過網路社群提供完整的各縣市國民黨候選人資訊，讓民眾了解國民黨對各縣市建設擘劃的願景；同時，藉由新興的網路平台Podcast，在各項人民關心的社會議題上發聲，讓大家了解國民黨的理念，爭取更多台灣人民的認同與支持。

針對國民黨地方選舉資料網站，林家興介紹，此網站設立於特別的網址2022win，國民黨地方選舉資訊站提供大家滿滿的各縣市候選人資訊，讓所有的選民皆可方便地一次了解國民黨地方選舉資訊。

至於網站內容，林家興指出，將會即時更新所有候選人社群平台，同時，在「22縣市全壘打！首長候選人資料一次看」網頁上，提供國民黨22縣市、23位優秀候選人的資料；在「深耕基層即戰力，六都資訊一次看」網頁上，包括了各直轄市議員候選人的參選資料；此外，「區域治理，動態呈現」的影音專區上，包括各候選人的競選歌曲以及具體政見等資訊，提供選民最方便的管道可以更快、更深入地了解國民黨各候選人，進而認同與支持。

楊智伃介紹國民黨新媒體企劃Podcast《聲藏Blue》，她指出，Podcast平台的平均訪談的時間超過30分鐘，因此能更深入的討論、更詳細的了解經濟議題、年輕人遇到的困難、產業界的分享等，她希望大家在瑣碎的時間放著聽，在上班搭捷運時聽、在做家事時聽、在健身時聽，都能以輕鬆的心情來聽！楊智伃強調，現在已有三集在firstory、spotify、kkbox、pocket casts上架，未來也會在apple music上架，歡迎使用各個平台的朋友都可以搜尋訂閱！