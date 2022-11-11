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綠揭選舉10大奧步！國民黨怒「做賊喊抓賊」　羅列「11大奧步」反擊

▲▼國民黨「反擊民進黨奧步 做賊喊抓賊」記者會。（圖／國民黨提供）

▲國民黨「反擊民進黨奧步 做賊喊抓賊」記者會。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

九合一縣市長選舉倒數，民進黨昨開「民進黨反奧步」記者會，公布今年大選中包含「賄選、抹黑、黑道威嚇、假訊息、行政不中立、鬧場、鴨霸、棄保、網軍、栽贓」等10大奧步。國民黨今（11）日則召開「反擊民進黨奧步 做賊喊抓賊」記者會，強調「譴責民主奧步黨，拒絕奧步雙11」，民進黨從中央到地方展現諸多惡質選風，今年選戰可說被民進黨抹成有史以來最黑暗的選舉。

國民黨副發言人楊智伃直言，「民進黨昨天是在自我介紹、開反省大會、還是要開班授課？」批評民進黨不奧步就不會選舉，從過去汙衊走路工、抹黑緋聞，一路到公投宣講花國防部經費、甚至黑手伸入NCC護航鏡電視執照，甚至是疫苗黑箱事件疑似圖利特定廠商，置國家人民健康於不顧，「奧步層出不窮」。

台北市議員候選人詹為元則說，台北市長候選人陳時中頻頻出包，選情岌岌可危，前幾天甚至爆出陳時中競辦指導綠營側翼「無良公關公司」偽造計劃書，還偽造蔣萬安、洪孟楷、徐巧芯及李德維等人的簽名在底下意圖抹黑。當事人報警後，該側翼先關留言後關粉專，但他竟在聊天室內表示這是「阿中競辦」的指示！這是台灣選舉史上第一次，側翼粉專直接說是受競辦指示！該粉專也被抓出是和林靜儀直播過、和民進黨候選人合照過的民進黨員，這是不是就如陳時中競辦總幹事吳思瑤的說法一樣，是「選情告急，就出奧步」？陳時中選舉要荒腔走板到什麼地步？

文傳會副主委林家興表示，發黑函的抹黑方式在桃園重出江湖，民進黨低級護航林智堅失敗後，竟在周刊背面印上本黨桃園市長候選人張善政的不實資料，試圖抹黑張善政對於台灣農業科技的進步貢獻。民進黨奧步層出不窮，比如抹紅張善政與他們口中的「親中小黨」互動，未料桃園市長鄭文燦自己就跟這些所謂「親中小黨」多次合照互動，鄭運鵬更親自到大陸用「中國台灣」國籍創業、和大陸「三大國企」談生意，「這不是賣台，什麼才是賣台？」此外，民進黨竟透過側翼抹黑張善政是千坪大地主，但其實他僅有中壢不到 20 坪的舊公寓以及 0.5 坪的父母親靈骨塔面積，而台版柬埔寨事件剛在桃園發生，「蔡英文卻兩天到桃園輔選五次而毫無關心案情」。

林家興指出，今天是「雙11」，國民黨整理了民進黨中央地方的「奧步雙11」，可看出民進黨的選舉奧步滿天飛，更要提防後續可能出現影響選舉的惡質作為！地方案例包括「代弟出征」鄭運鵬親哥經營側翼粉專轉假消息、「直通競辦」陳時中競辦聯絡側翼造謠、「以工代賄」林佳龍計程車疑賄選案、「黑道施壓」蔡適應疑與黑道關係甚深、「反丟水果」黃偉哲文旦之亂抹黑為農民發聲的龍介仙、「錯假消息」蔡其昌違法假民調、假街訪亂竄、「公器私用」翁章梁濫用政府資源行選舉之實、「狂丟泥巴」蔡培慧對許淑華發起人格烏賊戰、「行政不中立」要求幼教協會成立陳其邁後援會、「抹黑公務員」Kolas 抹黑花蓮公務員收回扣、「操弄學子」綠議員操弄學生抹黑柯志恩誤導大眾等。中央案例則有：「國家機器動起來」檢調司法查稅動起來，頻頻針對在野黨候選人、「追殺媽媽」、司法政治追殺林姿妙縣長且監察院追查張麗善縣長。

林家興進一步舉例，「違憲濫權」確診投票無規劃，中選會、衛福部互踢皮球、「違反行政中立」中選會主委李進勇參加基隆選舉造勢活動、「黑手伸媒體」西廠NCC護航特定媒體當政黨打手，傷害新聞自由、「芭樂大撒幣」行政院大撒幣補助芭樂票政見、「消費台積電」宣稱台積電落地龍潭，卻遭台積電與經濟部打臉、「誤導國際」蔡英文總統說選舉結果影響國際看台灣、「濫用公投規定」利用18歲公民權複決可在選舉日當天宣傳的模糊空間，恐偷渡對特定候選人的暗示性宣傳、「調查假案件」報賄選或走路工等假案讓有關機關調查，製造對手負面形象，最經典的例子如黃俊英走路工事件、「自導自演」自己燒旗幟、刮看板說是對手所為，或者拍攝假民調影片影響輿論等。

最後，林家興強調，民進黨如今選情告急，從他們奧步百出突破各種下限、社群與電視台投入天文數字狂撒廣告、以及不敢辭立委通通雙標帶職參選就看得出來。「民進黨迄今仍然不懂，他們選情告急，不是因為花的錢太少，而是因為關心民眾的事做太少！」呼籲全民1126挺善良，投給善良專業無私的候選人，一起拒絕「奧步雙11」。

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