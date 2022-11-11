貼孫運璿合照遭陳時中酸「搶深藍票」　黃珊珊：致敬執行力有分顏色嗎？

記者崔至雲／台北報導

無黨籍台北市長候選人黃珊珊今（11）日上午在臉書上PO出自己多年前與行政院長孫運璿的合照，並寫下「孫運璿是我心中永遠的行政院長」；民進黨台北市長候選人陳時中認為，有搶深藍選票的意味。對此，黃珊珊稍早接受訪問時指出，孫運璿是徹底執行者，台灣人不會再分藍綠，執行力還有分顏色嗎？

▲黃珊珊赴龍城市場掃街拜票。（圖／記者崔至雲攝）

黃珊珊在臉書發文表示，在網路節目中被問到「你最欣賞哪一位政治人物？」她腦袋裡立刻浮現，前行政院長孫運璿，在台灣經濟起飛的日子，他是台灣國家發展最大的推手與執行者，一位只會認真做事的工程師，如果沒有中風，他應該會是最佳的總統人選。陳時中回應，黃珊珊當然可以有崇拜的對象，「她對他有崇拜不足為奇，但有搶深藍選票的意味」。

黃珊珊今日上午赴龍城市場掃街拜票後接受媒體訪問，對於此議題她提到，自己在整理舊照片看到這張很有感觸，很久以前跟孫運璿見面的感覺還歷歷在目，「現在可以思念一個政治人物並不多了」，她感念孫運璿對台灣的貢獻，同時也會當作未來施政、執政的一個典範，會想念他。

對於陳時中認為是在搶深藍的票？黃珊珊說，孫是工程師，同時又有人文關懷，也是位徹底執行者，「台灣人不會再分藍綠，執行力還有分顏色嗎？」。

