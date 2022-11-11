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涉每票1000賄選！宜蘭拔雅里林姓里長候選人　20萬元交保候傳

▲頭城鎮拔雅里林姓里長候選人涉每票1000元賄選，被宜蘭地檢署諭令20萬元交保候傳。（資料照／記者游芳男攝）

▲頭城鎮拔雅里林姓里長候選人涉每票1000元賄選，被宜蘭地檢署諭令20萬元交保候傳。（資料照／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭頭城鎮拔雅里林姓里長候選人，涉嫌每票1000元賄選，10日檢警專案小組發動搜索，拘提林姓候選人到案，檢察官複訊後，依公職人員選舉罷免法之投票行賄罪，昨晚諭令林姓候選人20萬元交保候傳。另到案之選民交出已收受之現金4000元，檢察官訊畢後請回。

宜蘭地檢署檢察官張立言指揮礁溪分局及宜蘭調查站，偵辦頭城鎮拔雅里林姓里長候選人，涉嫌以每票新台幣1000元買票案。經向宜蘭地院聲請搜索票獲准後，專案小組於10日持搜索票發動搜索並拘提林姓候選人到案。經檢察官複訊後，認為林姓候選人涉犯公職人員選舉罷免法之投票行賄罪，犯罪嫌疑重大，有羈押理由惟無羈押之必要，檢察官諭令20萬元交保候傳。。

宜蘭地檢署呼籲，賄選判處3年以上有期徒刑的重罪，最重可判至10年。且以尋求支持當選為目的，不論是提供金錢、禮品、設宴免費招待選民或提供免費旅遊，都是賄選，切勿以身試法。同時請民眾踴躍檢舉賄選拿奬金，檢舉賄選免付費專線電話0800-024-099轉4，或撥打該署檢舉專線（03）9251835，最高可獲得500萬元獎金，檢舉人之身分絕對保密。

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