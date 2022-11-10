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增設國3八德大鶯豐德交流道　鄭文燦：採苜蓿葉型預計2028完工

▲桃園市府與交通部今天上午舉行增設國3八德大鶯豐德交流道計畫，市長鄭文燦說明設計規劃。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市府與交通部今天上午舉行增設國3八德大鶯豐德交流道計畫，市長鄭文燦說明設計規劃。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

為解決八德與大溪地區往返北二高龐大交通需求，桃園市政府與交通部協議增設八德（大鶯豐德）交流道，市長鄭文燦今天指出，市府考量八德、大溪兩地交通瓶頸，且交流道高低差58米，市府與交通部已完成協議，採用雙苜蓿葉型交流道方案，總建設經費約156.47億元，由市府與中央共同分攤經費，預計2028年完工。

鄭文燦市長今（10）日上午在八德區瑞德市民活動中心視察八德交通建設，鄭文燦表示，為解決八德與大溪地區往返北二高需求，市府推動國3增設桃園八德（大鶯豐德）交流道計畫，由於交流道高低差有58米，市府與交通部完成協議，採用雙苜蓿葉型交流道方案，建設經費約156.47億元，由市府與中央共同分攤。

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鄭文燦說，大鶯豐德交流道可行性研究已在2020年10月獲得行政院核定，今年10月21日提送環境保護署審查環境影響說明書，後續建設期程約51個月，預計2028年完工，期待交流道工程能早日進行，以解決八德與大溪地區進出北二高之龐大交通需求。

▲桃園市府與交通部今天上午舉行增設國3八德大鶯豐德交流道計畫，鄭文燦市長向八德區民眾說明相關規劃用意與效益。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市府與交通部今天上午舉行增設國3八德大鶯豐德交流道計畫，鄭文燦市長向八德區民眾說明相關規劃用意與效益。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦還說，國3增設桃園八德（大鶯豐德）交流道計畫完成後，屆時可解決三處交通問題，包括大溪老街、埔頂重劃區與八德擴大重劃區均可藉由大鶯豐德交流道，約5分鐘抵達北二高，有效改善聯外交通。市府也可推動「大嵙崁清淤輸送系統工程」，興建防汛道路，以串聯大漢溪左岸溪洲大橋至武嶺橋，後續將接續推動由武嶺橋延伸至大鶯豐德交流道之銜接路廊，大鶯豐德交流道效益也會相對提高。

交通部長王國材強調，桃園交通建設多元，涵蓋交流道、捷運等，以八德公共運輸而言，未來八德地區有捷運綠線、捷運三鶯線延伸八德，發展潛力可期。在道路建設方面，用路人進出國3，原本僅能使用較遠的大湳與大溪交流道，易造成交流道壅塞，若興建大鶯豐德交流道，預期可分流交流道負荷，提升八德與大溪地區連結國道的可及性。

王國材也認為，由於國道3號增設桃園八德（大鶯豐德）交流道地點涉及鳶山堰集水區，必須辦理環境影響評估作業，除交通部與環保署致力縮短環評時間，在環保署審查環評報告之際併行陳報建設計畫之外，桃市府也將縮短用地取得時程，希望市府以專案方式爭取經費、加速推動大鶯豐德交流道聯絡道，未來桃園往返台北距離可以縮短，交通部也會支持。

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