鄭文燦鄭運鵬考察八德有玄機？　關鍵是無黨籍的他

▲鄭運鵬與趙正宇今天在八德同框。（圖／讀者提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

桃園市長選舉倒數16天，現任市長鄭文燦全力拉抬民進黨候選人鄭運鵬選情，與國民黨候選人張善政難分軒輊。值得注意的是，立法院交通委員會10日上午前往桃園八德考察，鄭文燦、鄭運鵬均現身，合體在地無黨籍立委趙正宇，地方人士指出，根據民調，八德區是鄭運鵬目前民調落後最多的區域，本次會議可視為鄭文燦希望趙正宇於選前最後一刻，出面支持鄭運鵬的信號。

回顧歷次選舉，2016年無黨籍的趙正宇從議員轉戰該區立委，在民進黨禮讓未提名的狀況下，以768票之差險勝國民黨提名的孫大千；不過，在2020年趙正宇爭取連任時，與對手陳學聖的差距高達3.3萬票，不僅斬獲逾11.5萬票，得票率58.44％為全桃園最高，得票數更超過總統蔡英文及2018年鄭文燦連任的得票數字。

地方人士指出，交通委員會今天考察標的是八德大湳森林公園地下停車場及大鶯豐德交流道，其中大鶯豐德交流道自2018年提出至今已4年，是桃園市政府重大交通建設中耗時最久的一案，經過中央地方合作，召開數次交通委員會考察，總算在今年4月與高速公路局確立建設方案，並於11月進入環境評估。趙正宇也曾透露，該案是他最希望能在立委生涯中成功推動落成的案子。

地方人士表示，另一個八德大湳森林公園案位置緊鄰桃園捷運綠線與捷運三鶯線的轉運點，急需停車場供民眾轉運時停放車輛，桃園市政府今年10月底剛剛向中央申請「前瞻基礎建設—城鄉建設—改善停車問題計畫」，不到半個月，趙正宇便協調交通委員會舉行考察，這也被外界視為「送給鄭文燦卸任前的最後一份大禮」。

耐人尋味的是，地方人士觀察，目前參選桃園市長的鄭運鵬也同步參與兩案的協調會，也在今日考察行程現身，根據民調，八德區目前是鄭運鵬落後最多的選區，與張善政甚至有高達10％的落差，顯然難以轉換趙正宇全桃園最高票的選票。該人士指出，趙正宇於該選區2020年總統及立委選舉的得票甚至高於蔡英文及鄭文燦，由此可證，對趙正宇的認同度不等同政黨認同度，而本次會議亦可視為鄭文燦希望趙正宇於選前最後一刻出面支持鄭運鵬的信號。